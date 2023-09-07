В парке Глобы в Днепре заметили созревшую тыкву на клумбах и появился кабачковый вор (ФОТО)

Журналисты dnepr.info отправились в парк Глобы, чтобы найти клумбу с овощами и посмотреть, насколько большими уже выросли плоды.
В этом году в парке Глобы в Днепре на клумбах между традиционными цветами и кустами разрослась тыква и кабачки. В Департаменте парков и рекреаций Днепровского городского совета отметили, что специально овощи в парке не высаживали, а семена скорее всего были перенесены на клумбы местными пернатыми.
В пользу такой версии говорит и то, что тыква и кабачки растут не только на клумбах, но и у самого озера в парке.
Коммунальщики все лето ухаживали за ней и теперь овощ начал давать плоды.
Так, на клумбах уже красуются оранжевые тыквы и огромные кабачки. Правда, несколько последних уже кто-то украл с клумбы, в один день посетители парка не досчитались несколько созревших кабачков на «грядке».
Но урожай тыквы еще на месте.
Тыква выросла уже довольно большой, но из-за того, что на «огороде» помимо овощей растут еще кусты, закрывающие солнечный цвет, то овощи вызрели еще не до конца и некоторые из них чуть зеленоватого цвета.
Часть урожая уже начинает отцветать и будут ли там плоды – пока не очень понятно.
Когда тыквы и кабачки полностью поспеют, то работники парка планируют их использовать на праздновании Дня урожая. Расширять мини-огород пока не планируют.
Увидеть кабачки можно неподалеку от железной дороги, а тыквы растут напротив «Ракушки».
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