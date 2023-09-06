ТОП-6 мест в Днепре, где раньше были кладбища, а сегодня тут гуляют и живут люди

В Днепре нет старинных кладбищ, поскольку большая часть из них была уничтожена после Второй мировой войны. В местах, где раньше были некрополи теперь стоят магазины, дома, находятся парки и скверы.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где раньше в нашем городе находились некрополи и что с ними стало.

Самое первое

Самым древним было кладбище слободы Половицы. Находилось оно на склоне холма Долгой балки. Известно, что первые могилы появились на кладбище в конце 1790-х годов. Часть захоронений удалось найти с 1905 по 1914 год. Останки обнаружили во время строительства главного корпуса нынешней «Днепровской политехники».

На месте стадиона

Еще одно городское кладбище Екатеринослава находилось на месте, где сегодня расположены улицы Херсонская и Короленко. Но когда тут хоронили людей местность находилась за границами города. Кладбище функционировало с 1790-х по 1930-е годы. По данным историков, тут было похоронено более 100 тыс человек.

Известно, что на кладбище был похоронен губернатор края Василий Коховский, а над его могилой была возведена Воскресенская церковь. Также тут была могила директора первой Екатеринославской мужской гимназии Дмитрия Мизко, директора Мариинской женской гимназии и почетной гражданки Екатеринослава Александры Рындовской. На могилах умерших на этом кладбище устанавливали мраморные скульптуры, часовни, статуи ангелов. В 1917 году на месте кладбища хотели сделать музей. Но потом некрополь стали уничтожать.

В 1930-х годах тут возвели стадион «Сталь», позже переименованный в «Металлург». Теперь тут находится «Днепр-Арена». По некоторым данным, во время строительства последней был обнаружен фундамент Воскресенской церкви, но более детальной информации нет. Также известно, что рабочие во время строительства стадиона находили крышки гробов и остатки склепов.

До 1966 года на стадионе проводила свои тренировки команда «Днепр», потом «переехала» на «Метеор», а на спортивной арене стали проводить уроки физкультуры для школьников соседствующих учебных заведений. Потом тут работал рынок.

Зеленая зона

Еще одно кладбище – Фабричное – находилось в районе, где проживали работники предприятий города. Находилось оно неподалеку современных вокзалов. Работало с 1794 по 1837 года и считалось также одним из самых старых в городе. В 1860-х годах рядом с Фабричной слободой возникла новая – Чечеловская и местным жителям также требовалось кладбище. Его территория занимала современный проспект Нигояна, улицы Щепкина и улицу Армянской общины. Во время Второй мировой войны кладбище из гражданского превратилось в военное. После освобождения Днепра гражданское кладбище было полностью ликвидировано, на его месте появился парк.

Севастопольский парк

Севастопольское кладбище ранее занимало территорию нынешних Симферопольской, Героев Крут и улицы архитектора Олега Петрова. Это был довольно обширный некрополь, где хоронили богатых и знаменитых местных жителей, а также участников Крымской войны и тех, кто умер в богоугодных заведениях города. На кладбище был похоронен Александр Поль, поэт Иван Манжура, историк Андриан Кащенко, военный врач Николай Пирогов. Рядом с кладбищем построили Лазаревскую церковь. Функционировал некрополь с 1850 по 1949 года.

После его закрытия на территории кладбища стали строить дома, а на месте части кладбища сделали мемориальный парк.

По словам местных старожилов, при строительстве своих домов и после обильных осадков они находили во человеческие кости и гробы, а в некоторые даже умудрялись использовать надгробные памятники с кладбища в качестве тротуарной плитки для дорожек во дворах.

Парк Писсаржевского и могила Красносельского

Кладбище, где сейчас находится парк Писсаржевского было основано в начале прошлого века и действовало до начала 1960-х годов. Среди тех, кто был похоронен на этом участке земли был и ученый, ректор тогдашнего горного института Лев Писсаржевский. Его могилу было решено оставить в парке. Парк и ближайшие к нему дома и магазины находятся как раз на территории кладбища.

Еще одно кладбище находилось неподалеку парка Писсаржевского. Называлось Новое городское кладбище и работало с 1917 по 1950-е года. Тут был похоронен один из известнейших местных архитекторов Александр Красносельский. Он проектировал ЦУМ, «Детский мир», Дворец здравоохранения и множество других зданий. Его могилу также решили оставить, а родственникам остальных погребенных было предложено перенести прах на открытое тогда новое Запорожское кладбище. На месте некрополя сейчас парк.

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