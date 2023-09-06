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  • ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

Сегодня 12:34
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В Днепре насчитывается несколько сотен различных памятников, но большинству жителей известны лишь немногие из них. Каждый год на улицах города появляются новые арт-объекты.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 оригинальных памятников, которые есть в Днепре.

В космосе

Памятник в виде планеты со спутниками появился на Подстанции в 2003 году. Тогда же территория вокруг кольца получила название «Звездный бульвар». Монумент называется «Днепропетровщина – космическая эпоха Украины» и символизирует то, что Днепр является космической столицей страны. Проект памятника разработали в Приднепровской академии строительства и архитектуры. Высота земного шара – 4 метра. Вес всей конструкции – более 17 тонн.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

 

Стальное солнце

В 2012 году на территории завода «Интерпайп Сталь» установили необычный арт-объект – памятник солнцу.  Это работа известного художника Олафура Элиассона, специально созданная по заказу предприятия. Искусственное солнце высотой 60 метров. Особенностью его является постоянное свечение – солнце «горит» даже в сумерки и прогуливаясь по набережной на правом берегу его легко рассмотреть в темное время суток. Днем оно заряжается от естественных ультрафиолетовых лучей и благодаря этому светится в вечернее время. Солнце изготовлено из двух пересекающихся желтых эллипсов.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

 

Сердце города

В 2019 году в районе проспекта Калнышевского в Днепре установили памятный знак «Индустриальное сердце Днепра». На изготовление памятника ушло три месяца. Открытие арт-объекта приурочили к празднованию 50-летия Индустриального района. Выполнено сердце в стиле стимпанк, в нем есть аорты – это здания и заводы. Таким образом создатели скульптуры хотели подчеркнуть промышленный потенциал города. Высота скульптуры – 3 метра, вес – 700 кг.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

 

Железный мотоцикл

В 2017 году на Фестивальном причале появился железный мотоцикл. Памятник сделан в натуральную величину одним из байкеров Днепра. На его создание ушло 4 месяца работы и 170 кг железа. Место установки арт-объекта было выбрано не случайно. Фестивальный причал – любимое место встречи местных мотоциклистов.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

 

Влюбленные колобки

Памятник «Влюбленным колобкам» в Днепре появился в 2008 году. Официального названия у арт-объекта нет, поэтому «имя» ему дали местные жители. Скульптура является одной из самых позитивных и любимых жителями города. Также «колобки» являются символами романтики и семейного счастья среди молодоженов. Периодически памятники отправляют на реставрацию, так как местные жители оставляют на них любовные послания. В 2017 году памятник попал в рейтинг ТОП-10 самых необычных арт-объектов в Украине.

Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

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Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)Русский

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