Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

Мало кто знает, но неподалеку от Днепра можно увидеть настоящий вулкан. Его возраст более 3 млрд лет. Когда-то в нем бушевала лава, но он давно потух. Находится вулкан в Солонянском районе, в поселке Аполлоновка.
Внешне он очень похож на карьер и является частью украинского кристаллического щита. Его возраст старше крымских Кара-Дага и Фиолента – последний раз в них лава «плескалась» около 150 млн лет назад. Ширина вулкана около трех километров, но он частично находится под землей, а вот его жерло можно увидеть. Некоторое время местные жители добывали в нем камень для строительства. Но сегодня кратер вулкана больше похож на большую зеленую гору с родником. Но кое-где до сих пор можно увидеть остатки гранита и вулканических пород.
Последний раз вулкан извергался более 3 млрд лет назад. Для сравнения, возраст самых старых потоков лавы, обнаруженных на Земле – 3,8 млрд лет. Их обнаружили на берегу Гудзоновой затоки в Канаде.
Впервые в исторических работах о наличии вулкана неподалеку Днепра упоминается в 1880-х годах.
Тут до сих пор можно увидеть остатки застывшей лавы, а внутри кратера растут цветы. Вокруг вулкана проходит грунтовая дорога для авто.
фото: Половко С.Н
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