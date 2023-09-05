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Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

Сегодня 15:08
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Неподалеку Днепра находится один из самых старых вулканов в мире. Он не действует, внешне больше похож на карьер. Сюда приезжают со всего Днепра чтобы устроить пикник, фотосессию и просто погулять по жерлу вулкана.
Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

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Мало кто знает, но неподалеку от Днепра можно увидеть настоящий вулкан. Его возраст более 3 млрд лет. Когда-то в нем бушевала лава, но он давно потух. Находится вулкан в Солонянском районе, в поселке Аполлоновка.

Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

#image_title

Внешне он очень похож на карьер и является частью украинского кристаллического щита. Его возраст старше крымских Кара-Дага и Фиолента – последний раз в них лава «плескалась» около 150 млн лет назад. Ширина вулкана около трех километров, но он частично находится под землей, а вот его жерло можно увидеть. Некоторое время местные жители добывали в нем камень для строительства. Но сегодня кратер вулкана больше похож на большую зеленую гору с родником. Но кое-где до сих пор можно увидеть остатки гранита и вулканических пород.

Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

#image_title

Последний раз вулкан извергался более 3 млрд лет назад. Для сравнения, возраст самых старых потоков лавы, обнаруженных на Земле – 3,8 млрд лет. Их обнаружили на берегу Гудзоновой затоки в Канаде.

Впервые в исторических работах о наличии вулкана неподалеку Днепра упоминается в 1880-х годах.

Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядит

#image_title

Тут до сих пор можно увидеть остатки застывшей лавы, а внутри кратера растут цветы. Вокруг вулкана проходит грунтовая дорога для авто.

фото: Половко С.Н

 

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Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядитУкраїнська Новости Днепра про Где неподалеку Днепра находится один из старейших в мире вулканов и как он выглядитРусский

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