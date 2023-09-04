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  • Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачивают

Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачивают

Сегодня 17:25
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Военные Днепра и всей Украины имеют право на ежегодную разовую выплату материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.
Новости Днепра про Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачивают

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Когда ее выплачивают и какова сумма – узнавали журналисты dnepr.info.

Сумма помощи

Такая помощь выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие. В него включается должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет, а также дополнительные ежемесячные виды денежного довольствия согласно занимаемой должности на которые военный имеет право на день подписания приказа о предоставлении помощи на решение социально-бытовых вопросов. Размер и порядок выплаты устанавливается с учетом имеющегося фонда средств для таких выплат, предусмотренного в смете Министерства обороны.

Для получения помощи нужно подать рапорт на имя командира.

Кто имеет право

Дополнительная денежная помощь в размере месячного довольствия единовременного выплачивается военнослужащим в 2023 году если они получили ранение или в следствии ранения инвалидность. Также она выдается если военный погиб либо умерли его близкие родственники.

Полагается помощь если военный потерял конечность, заболел раком, вирусным гепатитом В, С, туберкулезом, имеет недуги нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и при этом непрерывно пребывает на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью либо проходит эндопротезирование.

Помощь выплачивается семьям тех, кто был захвачен в плен, стал заложником или был признан безвестно отсутствующим.

 

 

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Новости Днепра про Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачиваютУкраїнська Новости Днепра про Военные имеют право на разовую денежную помощь в 2023 году: как ее получить и в каких случаях выплачиваютРусский

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