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  • Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Сегодня 12:37
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Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел один из самых популярных фонтанов в парке Шевченко в Днепре в середине 1950-х годах и как он выглядит сейчас.

Парк Шевченко в Днепре за все время своего существования пережил не одну реконструкцию. И во время каждого из ремонтов территория зеленой зоны менялась: появлялись новые площадки, фонтаны, пропадали или наоборот, прокладывались новые аллеи, театр, павильоны.

После Второй мировой войны парк был отремонтирован, в нем появилось много фонтанов, которые либо были убраны во время следующей реконструкции в 1970-х годах, либо теперь находятся в заброшенном состоянии и в них давно нет воды.

Один из таких фонтанов находился рядом с центральной аллеей, неподалеку  от места, где сегодня находится  здание ресторана «Маяк». Ранее у фонтана была ограда и танцевальная площадка. Сегодня всего этого уже нет.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

В чаше небольшого фонтана на камнях были установлены скульптуры резвящихся детей. Один ребенок сидел, а второй поливал его водой. В этом фонтане дети любили пускать кораблики, а их родители – фотографировать своих чад на фоне скульптур. Также возле фонтана назначались свиданья и встречи.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Сегодня в фонтане нет воды и скульптур.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Но есть чаша и камни, что служили постаментом для композиции.

Внутри чаша разрисована вандалами, у постамента не хватает камней.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Все также есть лавочки, но стоят они не у фонтана, как в середине 1950-х, когда он появился в парке, а за ним. Лавочки и фонтан разделяют зеленые насаждения.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Согласно местной легенде, фонтан помогал найти вторую половинку, но для этого его нужно было попросить об этом вслух. Желание встретить спутника или спутницу жизни нужно было сказать в слух и при этом, рядом не должно было быть людей. Поговаривают, что после этого человек сразу находил свою возлюбленную или возлюбленного, но скорее всего это просто красивая городская история.

старое фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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