Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел один из самых популярных фонтанов в парке Шевченко в Днепре в середине 1950-х годах и как он выглядит сейчас.

Парк Шевченко в Днепре за все время своего существования пережил не одну реконструкцию. И во время каждого из ремонтов территория зеленой зоны менялась: появлялись новые площадки, фонтаны, пропадали или наоборот, прокладывались новые аллеи, театр, павильоны.

После Второй мировой войны парк был отремонтирован, в нем появилось много фонтанов, которые либо были убраны во время следующей реконструкции в 1970-х годах, либо теперь находятся в заброшенном состоянии и в них давно нет воды.

Один из таких фонтанов находился рядом с центральной аллеей, неподалеку от места, где сегодня находится здание ресторана «Маяк». Ранее у фонтана была ограда и танцевальная площадка. Сегодня всего этого уже нет.

В чаше небольшого фонтана на камнях были установлены скульптуры резвящихся детей. Один ребенок сидел, а второй поливал его водой. В этом фонтане дети любили пускать кораблики, а их родители – фотографировать своих чад на фоне скульптур. Также возле фонтана назначались свиданья и встречи.

Сегодня в фонтане нет воды и скульптур.

Но есть чаша и камни, что служили постаментом для композиции.

Внутри чаша разрисована вандалами, у постамента не хватает камней.

Все также есть лавочки, но стоят они не у фонтана, как в середине 1950-х, когда он появился в парке, а за ним. Лавочки и фонтан разделяют зеленые насаждения.

Согласно местной легенде, фонтан помогал найти вторую половинку, но для этого его нужно было попросить об этом вслух. Желание встретить спутника или спутницу жизни нужно было сказать в слух и при этом, рядом не должно было быть людей. Поговаривают, что после этого человек сразу находил свою возлюбленную или возлюбленного, но скорее всего это просто красивая городская история.

старое фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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