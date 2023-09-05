Де неподалік Дніпра знаходиться один з найстаріших у світі вулкан і як він виглядає

Неподалік Дніпра знаходиться один із найстаріших вулканів у світі. Він не діє, зовні більше схожий на кар'єр. Сюди приїжджають з усього Дніпра щоб влаштувати пікнік, фотосесію та просто погуляти жерлом вулкана.

Мало хто знає, але неподалік Дніпра можна побачити справжній вулкан. Його вік понад 3 млрд. років. Колись у ньому вирувала лава, але він давно погас. Знаходиться вулкан у Солонянському районі, у селищі Аполлонівка.

Зовні він схожий на кар’єр і є частиною українського кристалічного щита. Його вік старший за кримські Кара-Дага та Фіолента – останній раз у них лава «плескалася» близько 150 млн років тому. Ширина вулкана близько трьох кілометрів, але він частково знаходиться під землею, а ось його жерло можна побачити. Якийсь час місцеві жителі видобували в ньому камінь для будівництва. Але сьогодні кратер вулкана більше нагадує велику зелену гору з джерелом. Але подекуди досі можна побачити залишки граніту та вулканічних порід.

Востаннє вулкан вивергався понад 3 млрд років тому. Для порівняння, вік найстаріших потоків лави, виявлених на Землі – 3,8 млрд. років. Їх виявили на березі Гудзонової затоки в Канаді.

Вперше в історичних роботах про наявність вулкана неподалік Дніпра згадується у 1880-х роках.

Тут і досі можна побачити залишки застиглої лави, а всередині кратера ростуть квіти. Навколо вулкана проходить ґрунтова дорога для авто.

фото: Половко С.М

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