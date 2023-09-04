Срочная работа в Днепре: список вакансий и сколько готовы платить

Журналисты dnepr.info собрали подборку вариантов работы, куда срочно нужен сотрудник в Днепре.
В Днепре срочно требуется курьер. Платить готовы от 20 до 30 тыс грн в месяц. Работать нужно будет полный день. Среди основных требований: ответственность, умение вовремя выполнять поставленные задания. В обязанности входит доставка товаров с интернет-магазина по различным адресам заказчика. Нужны как пешие курьеры, так и те, у кого есть свой транспорт.
Сиделка в пансионате может заработать от 7 до 9 тыс грн в месяц. Претендовать на вакансию может человек с опытом работы от года. Также на работу готовы взять пенсионеров. Работать нужно вахтовым методом неделя через неделю. Жить можно будет в пансионате. Проживание и питание за счет работодателя.
Рабочий на стройке может зарабатывать от 25 до 30 тыс грн в месяц. Как отмечено в объявлении о срочной вакансии, за неделю можно получить 5 тыс грн. Работать нужно будет полный рабочий день. Платить будут раз в день. Что нужно делать – расскажут на месте.
Заведению общественного питания в Днепре срочно требуется посудомойщица. Опыт работы не важен. Главное – желание трудиться. Обещают гибкий график. Платить обещают от 7,5 до 10 тыс грн.
Также срочно ищут повара в столовую. Место работы – район жилмассива Красный Камень. График работы с 7 утра до 15 часов дня Зарплата 12 тыс грн.
В компьютерный клуб в Днепре срочно требуется администратор. Опыт работы желателен, но если его нет – ничего страшного. Платить обещают от 11 до 22 тыс грн в месяц. График работы – сменный. От соискателя требуется ухоженный внешний вид и желание зарабатывать. Трудиться нужно будет посменно.
От 8 до 10 тыс грн в Днепре может заработать продавец пива. Работодатель готов рассмотреть претендентов без опыта. Работать нужно будет с 10 утра до 21 вечера. График работы 2/2.
В Днепре срочно ищут маляров для ремонта подъездов. Платить обещают от 2 тыс грн за один сделанный этаж в многоквартирном доме. Как сказано в объявлении, таким образом можно в месяц заработать до 40 тыс грн. График занятости – полный рабочий день, нужен опыт работы от года. Зарплата выдается два раза в неделю.
Санитарка, занимающаяся уборкой кабинетов в частном медицинском центре может заработать от 8 до 9 тыс грн. От претендентки требуется внимательность и ответственность, а также опрятный внешний вид.
Ресторану срочно требуется официант. Платить готовы от 15 тыс грн в месяц. В объявлении сказано, что одна смена обходится в 500 грн ставки плюс все чаевые официант может оставить себе. Таким образом в месяц можно заработать до 25 тыс грн. Опыт работы не нужен – обещают всему научить. От кандидата требуется: ответственность, хорошее настроение и знание меню заведения. Работать нужно будет 5 дней в неделю с 8 утра до 18:00.
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