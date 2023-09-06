ТОП-5 незвичайних пам’ятників Дніпра: де б’ється «серце» міста, а де є космічний супутник та мотоцикл (ФОТО)

У Дніпрі налічується кілька сотень різних пам'ятників, але більшості жителів відомі лише деякі з них. Щороку на вулицях міста з'являються нові арт-об'єкти.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 оригінальних пам’ятників, які є у Дніпрі.

У космосі

Пам’ятник у вигляді планети із супутниками з’явився на Підстанції у 2003 році. Тоді ж територія навколо кільця отримала назву «Зоряний бульвар». Монумент називається «Дніпропетровщина – космічна епоха України» та символізує те, що Дніпро є космічною столицею країни. Проект пам’ятника розробили у Придніпровській академії будівництва та архітектури. Висота Земної кулі – 4 метри. Вага всієї конструкції – понад 17 тонн.

Сталеве сонце

2012 року на території заводу «Інтерпайп Сталь» встановили незвичайний арт-об’єкт – пам’ятник сонцю. Це робота відомого художника Олафура Еліассона, спеціально створена на замовлення підприємства. Штучне сонце заввишки 60 метрів. Особливістю його є постійне свічення – сонце «горить» навіть у сутінки і прогулюючись набережною на правому березі його легко розглянути в темний час доби. Вдень воно заряджається від природних ультрафіолетових променів і завдяки цьому світиться у вечірній час. Сонце виготовлено з двох жовтих еліпсів, що перетинаються.

Серце міста

2019 року в районі проспекту Калнишевського в Дніпрі встановили пам’ятний знак «Індустріальне серце Дніпра». На виготовлення пам’ятника пішло три місяці. Відкриття арт-об’єкта приурочили до відзначення 50-річчя Індустріального району. Виконане серце в стилі стимпанк, у ньому є аорти – вони символізують будівлі та заводи Дніпра. Таким чином творці скульптури хотіли наголосити на промисловому потенціалі міста. Висота скульптури – 3 метри, вага – 700 кг.

Залізний мотоцикл

2017 року на Фестивальному причалі з’явився залізний мотоцикл. Пам’ятник зроблений у натуральну величину одним із байкерів Дніпра. На його створення пішло 4 місяці роботи та 170 кг заліза. Місце встановлення арт-об’єкта було вибрано не випадково. Фестивальний причал – улюблене місце для зустрічі місцевих мотоциклістів.

Закохані колобки

Пам’ятник «Закоханим колобкам» у Дніпрі з’явився у 2008 році. Офіційної назви арт-об’єкт немає, тому «ім’я» йому дали місцеві жителі. Скульптура є однією з найпозитивніших та найулюбленіших мешканцями міста. Також «колобки» є символами романтики та сімейного щастя серед молодят. Періодично пам’ятники відправляють на реставрацію, оскільки місцеві мешканці залишають на них любовні послання. У 2017 році пам’ятник потрапив до рейтингу ТОП-10 найнезвичайніших арт-об’єктів в Україні.

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