Нептун на балконе и мартышка на флюгере: как выглядит дом за 54 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В Днепре есть целые улицы, застроенные большими дорогими домами. Часть этих домов выставлена на продажу. В этих домах есть все – от отдельной гардеробной комнаты до бассейна и нескольких саун.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих домов на продажу в Днепре.

Первое место в подборке занял дом в районе проспекта Гагарина. Выручить за него хотят почти 52,5 млн грн. Дом был построен в 2017 году на участке в 11 соток. Общая площадь дома 471 кв м. В нем два этажа, 4 спальни, 3 ванных комнаты, кинотеатр, большая гардеробная.

Во дворе есть стоянка для авто с навесом, детская площадка, сад. Новому владельцу достанется вся мебель.

На втором месте – трехэтажный дом в Центральном районе стоимостью 37,4 млн грн. В нем 8 комнат, общая площадь 200 кв. Участок дворе – 10 соток. В объявлении сказано, что на участке 2 дома.

Если покупатель захочет – он может купить только одно здание за половину цены.

За 36 млн грн в Днепре продают дом в районе Криворожской улицы. В нем 3 этажа, 10 комнат и общая площадь 810 кв м. Первый этаж оборудован под офис, второй – под отдельные квартиры.

Тут их две – обе на две комнаты с кухнями –студиями и балконами, на третьем можно также обустроить офис.

За 35 млн грн в Днепре можно купить трехэтажный дом в районе жилмассива Победа-6. Общая площадь дома 963 кв м. на первом этаже обустроен большой гараж, кабинет, кухня, гостиная с камином и террасой. На втором – 4 спальни с санузлами.

В доме есть СПА-зона, бассейн, тренажерный зал, две бани, кинотеатр, ресторан, тир, бильярдная. Двор – 20 соток. Во дворе растут декоративные деревья, есть озеро, дом охраны и вольер для собаки.

Также в районе этого жилмассива можно купить 5-ти этажный дом с участком на 20 соток и общей площадью 1014 кв м. Дом построен в 2015 году и своей формой напоминает форму замка. На первом этаже гостиная, гардеробная, комната с камином, столовая. На втором этаже находятся спальни, библиотека. На мансардном этаже – спортивный зал.

На цокольном – бильярдная, СПА, баня, бассейн, холодильная комната, гараж на три авто. На балконе верхнего этажа стоит статуя Нептуна, если присмотреться к флюгеру дома, то на нем можно увидеть мартышку.

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