Необычная история о спасении евреев во время оккупации в Днепре

Журналисты dnepr.info решили написать об этой истории.
Во время войны дедушка рассказчицы ушел на фронт, а его жена Наталья с тремя детьми и родителями осталась в Диевке. Во время оккупации немцы жили во дворах поселка. У Натальи была длинная коса до пола и однажды вона распустила ее и в это время во двор зашли немцы.
«И один немец потерял разум. Влюбился. Относился он к Наталье очень уважительно. Не обижал, не приставал. Приносил детям шоколадки и просил снова распустить косу. Отец у Натальи был суров. Сказал, что если ещё раз увижу из-под платка волосы, обрежу. А немец все ходил и ходил и просил ее распустить волосы. Наталья отказывала. Ходила в платке», — передают слова Elena Molchanova в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».
Немцы везде искали евреев, ходили по домам, вылавливали и расстреливали. Предупреждали население, что если у кого-то в доме найдут евреев, то расстреляют и ту семью, которая их прятала
Однажды ночью в окно дома, где жила семья Натальи постучали. Во дворе стояла незнакомая семья: родители и двое детей, мальчик лет 5 и крошка-девочка. Они попросились остаться хотя бы на одну ночь.
Наталья сначала отказала: «У меня маленькие дети и старые отец с матерью. Если вас найдут, то расстреляют нас всех», но женщина на коленях умоляла помочь им.
Соседка пробегая мимо сказала, что кто-то донес немцам о пропаже еврейской семьи, по улице идёт облава.
«И тут Наталья побежала в сарай, в котором хранился уголь. Быстро, насколько могла разрыла в угле углубление. Промочила хлеб молоком, замотала в тряпку и дала ребенку, чтобы не издавал звуков. Накрыла их тряпками, чтобы было чем дышать и засыпала углем. Быстро забежала в дом и легла. Залаяли собаки. Немцы зашли во двор. Пять человек. Они были на подпитии. Семью разбудили и выгнали в рубашках во двор. Вся жизнь промелькнула у Натальи перед глазами. Она обняла своих детей, мысленно прощаясь. Но не волновалась. Было полное внутреннее спокойствие. И мысли о детях в сарае с углём. Немцы направились туда», — рассказывает подписчица.
И чтобы отвлечь внимание немцев, Наталья распустила свои волосы. Она сорвала косынку с головы и волосы упали с ее головы, переливаясь в лучах утреннего солнца. Ей удалось отвлечь внимание немцев.
«Немец, который раньше просил расплести косу, решил, что это для него и начал выпроваживать других немцев со двора. Сам же поклонился и поблагодарил, что Наталья наконец-то показала свои волосы и вышел вслед за ними. По воспоминаниям Натальи, молодую пару звали Соня и Яков (но с именами возможна неточность, история давняя). Мальчик Михаил, а девочку неизвестно», — вспоминает подписчица.
Эта семья пробыла у них до следующей ночи. Никто кроме Натальи не знал, что во дворе пряталась семья евреев. Их покормили, переодели и следующей ночью они ушли. Приютившая их женщина даже не хотела знать, в какую сторону они идут.
Через время спасенная ею семья передала весточку – Наталье принесли два яблока и передали слова: «Соня просила передать, что будет молиться за тебя на Торе». А ещё сказала: «Передайте Наташе, пусть она мне пожалуйста снится».
Спасенная ей семья уехала в товарняке, в угле.
«Бабушка очень часто о них вспомнила. И семья эта приснилась ей уже после войны. Соня пришла во сне и сказала: «Наташа, с нами все хорошо», — пишут в группе.
История и фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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