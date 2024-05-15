Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Необычная история о спасении евреев во время оккупации в Днепре

Сегодня 14:37
просмотров

Во время Второй мировой войны жители Днепра помогали евреям: прятали их у себя во дворах с риском быть выкрытыми немцами. Часто они не знали имен и фамилий тех, кому помогали. Несколько дней назад в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск» администратор группы Елена Присягина рассказала историю подписчицы Елены Молчановой. История произошла в Диевке во время Второй мировой войны.

Новости Днепра про Необычная история о спасении евреев во время оккупации в Днепре

Журналисты dnepr.info решили написать об этой истории.

Во время войны дедушка рассказчицы ушел на фронт, а его жена Наталья с тремя детьми и родителями осталась в Диевке. Во время оккупации немцы жили во дворах поселка. У Натальи была длинная коса до пола и однажды вона распустила ее и в это время во двор зашли немцы.

«И один немец потерял разум. Влюбился. Относился он к Наталье очень уважительно. Не обижал, не приставал. Приносил детям шоколадки и просил снова распустить косу. Отец у Натальи был суров. Сказал, что если ещё раз увижу из-под платка волосы, обрежу. А немец все ходил и ходил и просил ее распустить волосы. Наталья отказывала. Ходила в платке», — передают слова Elena Molchanova в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск». 

Немцы везде искали евреев, ходили по домам, вылавливали и расстреливали. Предупреждали население, что если у кого-то в доме найдут евреев, то расстреляют и ту семью, которая их прятала

Однажды ночью в окно дома, где жила семья Натальи постучали. Во дворе стояла незнакомая семья: родители и двое детей, мальчик лет 5 и крошка-девочка. Они попросились остаться хотя бы на одну ночь.

Наталья сначала отказала: «У меня маленькие дети и старые отец с матерью. Если вас найдут, то расстреляют нас всех», но женщина на коленях умоляла помочь им.

Соседка пробегая мимо сказала, что кто-то донес немцам о пропаже еврейской семьи, по улице идёт облава.

«И тут Наталья побежала в сарай, в котором хранился уголь. Быстро, насколько могла разрыла в угле углубление. Промочила хлеб молоком, замотала в тряпку и дала ребенку, чтобы не издавал звуков. Накрыла их тряпками, чтобы было чем дышать и засыпала углем. Быстро забежала в дом и легла. Залаяли собаки. Немцы зашли во двор. Пять человек. Они были на подпитии. Семью разбудили и выгнали в рубашках во двор. Вся жизнь промелькнула у Натальи перед глазами. Она обняла своих детей, мысленно прощаясь. Но не волновалась. Было полное внутреннее спокойствие. И мысли о детях в сарае с углём.  Немцы направились туда», — рассказывает подписчица.

И чтобы отвлечь внимание немцев, Наталья распустила свои волосы. Она сорвала косынку с головы и волосы упали с ее головы, переливаясь в лучах утреннего солнца. Ей удалось отвлечь внимание немцев.

«Немец, который раньше просил расплести косу, решил, что это для него и начал выпроваживать других немцев со двора. Сам же поклонился и поблагодарил, что Наталья наконец-то показала свои волосы и вышел вслед за ними. По воспоминаниям Натальи, молодую пару звали Соня и Яков (но с именами возможна неточность, история давняя). Мальчик Михаил, а девочку неизвестно», — вспоминает подписчица.

 Эта семья пробыла у них до следующей ночи. Никто кроме Натальи не знал, что во дворе пряталась семья евреев. Их покормили, переодели и следующей ночью они ушли. Приютившая их женщина даже не хотела знать, в какую сторону они идут.

Через время спасенная ею семья передала весточку – Наталье принесли два яблока и передали слова: «Соня просила передать, что будет молиться за тебя на Торе». А ещё сказала: «Передайте Наташе, пусть она мне пожалуйста снится».

Спасенная ей семья уехала в товарняке, в угле.

«Бабушка очень часто о них вспомнила. И семья эта приснилась ей уже после войны. Соня пришла во сне и сказала: «Наташа, с нами все хорошо», — пишут в группе.

История и фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Необычная история о спасении евреев во время оккупации в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Необычная история о спасении евреев во время оккупации в ДнепреРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

    Сегодня, 15 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

    В Днепре покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси: как увидеть своими глазами
    Новости Днепра
    Сегодня 14:14
    В Днепре покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси: как увидеть своими глазами

    Днепрянам покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси.

    Как изменились цены в Днепре за последний месяц
    Новости Днепра
    Сегодня 14:08
    Как изменились цены в Днепре за последний месяц

    Специалисты рассказали, как изменились цены на разные товары и услуги…

    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах
    Новости Днепра
    Сегодня 13:30
    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах

    В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.

    Последние новости

    Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые
    Враг нанес ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

    Сегодня, 15 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 14:34
    10
    просмотров
    В Днепре покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси: как увидеть своими глазами
    В Днепре покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси: как увидеть своими глазами

    Днепрянам покажут уникальную мозаику времен Киевской Руси.

    Сегодня 14:14
    0
    просмотров
    Как изменились цены в Днепре за последний месяц
    Как изменились цены в Днепре за последний месяц

    Специалисты рассказали, как изменились цены на разные товары и услуги в Днепре и области за апрель.

    Сегодня 14:08
    6
    просмотров
    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах
    Жители Днепра жалуются на кондиционеры в автобусах

    В Днепре пассажиры автобусов жалуются на работу кондиционеров.

    Сегодня 13:30
    4
    просмотров
    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка
    Схватила за шею: в Днепре собака напала на ребенка

    В Днепре собака набросилась на ребенка и схватила его зубами за шею.

    Сегодня 13:22
    6
    просмотров
    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция
    В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция

    В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.

    Сегодня 12:46
    2
    просмотров
    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)
    Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

    Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они…

    Сегодня 12:36
    6
    просмотров
    В Кривом Роге хотят потратить на ремонт фонтана более 600 тысяч гривен
    В Кривом Роге хотят потратить на ремонт фонтана более 600 тысяч гривен

    В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют отремонтировать фонтан более чем за 600 тысяч гривен.

    Сегодня 12:34
    1
    просмотров
    В Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ
    В Днепре искали взрывчатку в больницах, на автовокзалах и в редакции СМИ

    В Днепре снова активизировались псевдоминировщики.

    Сегодня 11:50
    3
    просмотров
    В Днепре пенсионер во время застолья подавился печенью и чуть не умер
    В Днепре пенсионер во время застолья подавился печенью и чуть не умер

    Мужчина во время пасхального застолья подавился жареной печенью.

    Сегодня 11:15
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх