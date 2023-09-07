Во сколько обойдется подготовка к возможному блекауту в 2023 году в Днепре

Министр энергетики Украины Герман Галущенко перед новым отопительным сезоном заявил, что отключений света в стране не будет, при условии, что рф не будет обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Но вряд ли агрессор успокоится в ближайшее время и прекратит запускать по ночам дроны и ракеты по разным городам страны. Наше ПВО сбивает практически все, что летит в небе Украины, но есть и попадания.

Чтобы максимально подготовится к будущему возможному отключению света в Днепре, журналисты dnepr.info составили список того, что необходимо купить на зиму, чтобы не простаивать в очередях за едой, водой и прочим.

Запас воды

Первое, что страдает при отсутствии электричества – подача воды. На случай ее отключения дома необходимо иметь хотя бы минимальный запас жидкости для питья, приготовления пищи и гигиенических процедур. Для гигиены в среднем на человека нужно до 15 литров в сутки, еще пару литров – для питья. Также на случай отключения воды под рукой должны быть влажные салфетки и сухой шампунь. Кроме этого в магазинах и аптеках можно приобрести «сухой душ» — специальную губку, пропитанную гелем и полотенце. Чтобы его использовать понадобится всего 50 мл воды. Цена такого душа стартует от 20 грн и варьируется в зависимости от ширины полотенца в комплекте. Банка сухого шампуня обойдется от 80 грн.

Освещение в доме

Обязательно нужно купить батарейки для фонариков, если они не заряжаются от розетки, а также лампы-накопители. Внешне они ничем не отличаются от обычной экономной лампочки. Вся хитрость в том, что внутри такой лампы установлена батарейка и во время своей обычной работы от сети работы они накапливают энергию, а когда электричество пропадает способны светить еще некоторое время. Купить такую лампу можно от 150 грн за штуку.

Портативная зарядная станция для дома обойдется минимум от 12 тыс грн – все зависит от необходимой покупателю мощности и сколько приборов он собирается к ней подключать. Самый простой генератор стоит от 14 тыс грн, но к нему также необходимо покупать бензин. Помните, что использовать генератор можно только в частных домах, он должен стоять на улице и в нескольких метрах от окон дома.

Приготовление пищи

Тем, кто живет в домах с электропечками нужно запастись едой, для приготовления которой нужно минимум тепла – это консервы, сублимированные каши, супы и другие блюда, которые можно залить небольшим количеством кипятка и еда будет готова. Также понадобятся шоколад, сухари, хлебцы, сухофрукты и орехи – они дают чувство сытости и их не нужно готовить.

Также нужно проверить качество работы туристической плиты, если покупали ее в прошлый блекаут и запастись баллонами с газом для приготовления пищи. Баллон, который может дать газ для непрерывной работы туристической плиты на 2 часа обойдется в 100 грн.

Готовя на туристической плите нужно соблюдать технику безопасности и иметь под рукой огнетушитель. Его цена в среднем от 100 грн.

Интернет

Если вам постоянно дома нужен интернет о том, как он будет работать во время блекаута нужно позаботиться заранее. Соединение будет, если провайдер использует оптоволокно. Эту информацию нужно узнать заранее и переподключиться к тому поставщику, которые гарантирует надежную связь даже без света.

Работа всей техники

Чтобы не беспокоиться о скачках напряжения, когда во всем доме включается свет и все электроприборы моментально начинают работать нужно обзавестись умными розетками. При скачках напряжения они автоматически отключают прибор от сети, чтобы его обезопасить и могут информировать через приложение об отключении света. Одна такая розетка обойдется в среднем от 700 грн.

Расчет в магазине

На случай, если в магазине отключается электричество большинство из них перегодит на работу на генераторе и покупатели имеют возможность и дальше совершать покупки. Но в таких условиях работа интернета может быть не стабильной, поэтому терминалы могут также не работать. Чтобы было на что купить продукты в магазине рекомендуем под рукой иметь небольшой запас наличных денег.

Мы не перечисляли в тексте такие обязательные предметы как фонарики, свечи, павербанки, туристические плиты, термосы, термобелье, грелки и одеяла, поскольку в минувшую зиму жители Днепра уже успели все это купить.

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