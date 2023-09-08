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  • ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Сегодня 14:54
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В этом году День города в Днепре будут отмечать 9 сентября. Днепру исполняется 247 лет. Архитектура в городе имеет свою историю и показывает, как менялся Днепр за все время со дня основания. Домов, возведенных во времена Екатеринослава в городе сохранилось не так много. Каждый такой старинный дом имеет свою историю.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 самых старых домов Екатеринослава, которые до сих пор существуют в Днепре.

Самый известный дворец Днепра

Дворец Студентов ДНУ – первое каменное здание нашего города. Возведено оно было в 1790 году. Его проектированием занимался архитектор Иван Старов, он же составлял и генеральный план города. Дворец находится в саду, который принадлежал запорожскому казаку Лазарю Глобе. Сад был выкуплен князем Потемкиным. Стройка длилась три года, а вокруг дворца был разбит сад в английском стиле. После смерти князя Потемкина здание пришло в запустение – с него исчезли окна, двери, стала протекать крыша. В 1830 году дворец был отреставрирован и перестроен. В нем стали проводить дворянские собрания, выборы, в 1849 тут находился музей древностей, также некоторое время здание служило учебным корпусом университета.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Во время Второй мировой войны здание сгорело, а в 1952 году было восстановлено и стало Дворцом Студентов. Но от задумки Ивана Старова во дворце остались только стены и колонны. Сегодня внешний вид дворца далек от первоначального. Чертежей, как он выглядел ранее не сохранилось.

Дома для чиновников

После строительства дворца на нынешней улице Сергея Ефремова было построено 12 небольших каменных домов, но до нас дошли только два здания. Они были возведены в 1791-1794 годах и по задумке тут должны были проживать городские чиновники. Здания также должны были служить казенные учреждения. Так, в дошедших до нас домов находился губернский архив и казначейство. Сегодня в зданиях находятся офисы и частично они сдаются в аренду. Глядя на эти дома и не скажешь, что их возраст перешел 200-летнюю отметку.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Единственный на весь город

После основания города дома в нем возводились в основном деревянные, так как это был самый доступный и дешевый стройматериал. Каменные дома были исключением и ценились очень высоко. В Днепре до сих пор существует один деревянный дом времен Екатеринослава. Находится он на Крутогорном спуске. Время его строительства – приблизительно вторая половина XIX века. Здание стоит уже на фундаменте, а самые первые дома были без него. К началу 1800-х годов в городе насчитывалось около 200 деревянных и всего 13 каменных домов. К 1870-м годам строительство деревянных домов в Екатеринославе запретили, поскольку в городе бывали подтопления и пожары, а дерево не выдерживало ни одну стихию – легко воспламенялось и при наводнении в дом быстро проникала вода.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Дошедший до нас деревянный дом оборудован подвалом. В нем два этажа и несколько квартир. Комнаты тут очень маленькие, потолки низкие. Дом уцелел во время пожаров, наводнений, революции и войны. Сейчас он находится в аварийном состоянии. На его фасаде можно увидеть кондиционеры, к дому жильцы сделали несколько пристроек и заменили старые окна на металлопластиковые.

Резиденция губернатора

Здание, которое наиболее известно жителям Днепра как «Дом губернатора» было построено в 1830-х годах и также считается одним из самых старых в Днепре. Его сразу стали сдавать в аренду и несколько десятков лет тут находился Английский клуб. Среди его членов были только чиновники и купцы. В клуб они приходили пообедать, поужинать, сыграть в карты и покурить сигары. В 1880-х годах клуб здание покинул, и оно превратилось в резиденцию губернатора. Чиновник жил на втором и третьем этаже, а первый был отведен под канцелярию. С тех пор здание так и прозвали.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

Бывший ресторан

Здание на углу улицы Фабра было построено в 1860-х годах и практически сразу его сдали в аренду Клубу Офицерского собрания. Тут можно было поиграть в карты, бильярд, рулетку, поужинать. В Клубе регулярно устраивались балы и выставки. В 1890-х годах здание превратилось в склад и одновременно тут находилась Бюро по приисканию занятий для народных учителей – тут педагогам помогали найти новую работу. После Второй мировой войны тут открылся ресторан «Юбилейный». В 1990-х годах помещение переходило из рук в руки и каждый хозяин вносил в его облик что-то «свое». В результате здание утратило первоначальный вид.

Новости Днепра про ТОП-5 самых старых домов, которые сохранились в Днепре со времен основания города (ФОТО)

 

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