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Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:36
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Сразу после освобождения Днепра в 1943 году в городе стали восстанавливать не только жилые здания, но и кинозалы. Изначально они концентрировались только в центре города, но со временем их стали строить в разных районах Днепра. В конце 1950-х годов они стали обязательной частью застройки жилых массивов.

Новости Днепра про Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

Со временем часть кинотеатров была закрыта. Здания, в которых они размещались были либо снесены либо приспособлены под разные цели.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как выглядел кинотеатр «Металлург», который уже несколько лет является храмом.

Новости Днепра про Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

Кинотеатр «Металлург» открылся на левом берегу Днепра в 1958 году. Его построили на проспекте Металлургов, на то время это был один из рабочих поселков. Кинотеатр был рассчитан на 400 мест. Очень быстро он стал культурным центром района. До его постройки местные жители чтобы побывать в кинозале вынуждены были ездить на правый берег, развлечений и культурных учреждений в этом районе не было. 

Вечерами в кассу выстраивались очереди, возле кинозала назначались встречи и свиданья, те, кто не попал в кино, просто прогуливались мимо «Металлурга» или коротали время на лавочках у кинотеатра.

Новости Днепра про Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)

Проект здания по которому построили кинотеатр был типовым для того времени – в стиле сталинского ампира.

Кинотеатр «Металлург» проработал до средины 1990-х годов, но потом закрылся. Несколько лет здание стояло пустое, но со временем здание было передано УПЦ и стало храмом. На крышу установили купола.

 

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Новости Днепра про Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Стал храмом УПЦ: как теперь выглядит бывший кинотеатр «Металлург» в Днепре (ФОТО)Русский

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