К Земле приближается опасный 671-метровый астероид: известна дата

3 октября мимо Земли пролетит большое небесное тело.

Это астероид длиной 671 м. По классификации NASA он относится к потенциально опасным.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Расстояние от небесного объекта до Земли составит 6,3 миллиона километров. Скорость движения астероида 75456 км/ч.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его потенциально опасным объектом, — говорится в сообщении.

Астероид не несет опасности для жителей Земли, но есть другая угроза – магнитные бури. Сегодня, 2 октября, ожидается слабая магнитная буря, а 5 октября – мощная. Читайте здесь, как уберечься!

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