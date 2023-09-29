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Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур в жовтні 2023

Сьогодні 09:29
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У жовтні 2023 року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур в жовтні 2023

Коли саме штормитиме – читайте у нашому матеріалі!

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:

  • 1 жовтня – сильна магнітна буря;
  • 2 жовтня – слабка магнітна буря;
  • 5 жовтня — потужна магнітна буря;
  • 13-15 жовтня — слабка магнітна буря;
  • 23-26 жовтня — слабка магнітна буря.

Також можливі коливання 29−30 жовтня.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур в жовтні 2023

Як впливають на людину магнітні бурі

Вплив магнітних бур частіше за інших відчувають метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і власники хронічних захворювань.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль; нудота і блювота; біль в області живота; біль у спині та попереку; підвищений тиск; сонливість або безсоння; загострення хронічних хвороб.

Як уберегтися

Дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:

  1. Відмовтеся від жирної, гострої їжі і фастфуду. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, зелені, горіхів, риби.
  2. Пийте не менше 1,5 л рідини на добу, зокрема у вигляді чаю і компотів.
  3. У небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, менше куріть.
  4. Збільште фізичну активність.
  5. Проводьте більше часу на вулиці, а замість поїздок в транспорті більше ходіть пішки. 
  6. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.
  7. Уникайте стресу, не беріть участь в конфліктах.
  8. Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали: Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур в жовтні 2023Українська

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