Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур в жовтні 2023

Коли саме штормитиме – читайте у нашому матеріалі!
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.
Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:
Також можливі коливання 29−30 жовтня.
Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
Як впливають на людину магнітні бурі
Вплив магнітних бур частіше за інших відчувають метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і власники хронічних захворювань.
Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль; нудота і блювота; біль в області живота; біль у спині та попереку; підвищений тиск; сонливість або безсоння; загострення хронічних хвороб.
Як уберегтися
Дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:
Нагадаємо, раніше ми писали: Вихідні у жовтні-2023: скільки відпочиватимуть дніпряни та що святкуватимуть.
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