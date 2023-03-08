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  • «К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»

«К черту цветы, я хочу Грузию без россии»: в Тбилиси продолжаются протесты против закона «об иноагентах»

Сегодня 15:45
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В Грузии продолжаются акции протеста против закона об "иноагентах". Сегодня это совпало с массовыми демонстрациями в честь Международного дня женщин.

В Грузии продолжаются протесты против закона об «иноагентах», который вчера был принят в первом чтении.

Сегодня в городе проходит Женский марш. По оценке издания Paper Kartuli, в акции участвует около 5 тысяч человек. Собравшиеся скандируют «Нет российскому закону!». Они прошли по проспекту Руставели от площади Республики до здания парламента.

В соцсетях уже появились первые видео с протестов.

Женщины держат плакаты с надписями «К черту цветы, я хочу Грузию без России», «Россия — это оккупант, к черту их, мы хотим свободы». Протестующие размахивают флагами Грузии, ЕС и США.

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Студенты прошли шествием в одном из городов Грузии.

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Напомним, вчера в грузинском Тбилиси прошли акции протеста. К вечеру 7 марта парламент проголосовал в первом чтении за законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах». Сначала за него должны были голосовать 9 марта, впрочем, провластная партия внезапно вынесла его на рассмотрение, а обсуждение начали без большинства оппозиционных депутатов.

Через несколько часов вблизи парламента собралась толпа недовольных протестующих, выступающих против российского влияния и закона, значительно подавляющего свободы простых граждан. Люди пришли с флагами ЕС и коктелями Молотова, которые полетели в сторону силовиков, которые «зачищали» площадь перед парламентом от протестующих.

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