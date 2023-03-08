Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

Вечером 7 марта в грузинском Тбилиси загорелись массовые акции протеста. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии. По состоянию на утро известно о 66 задержанных, которые «сопротивлялись полиции».
Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, способствовавших и организовавших перерастание мирного протеста в насильственную акцию — сообщили в МВД Грузии.
В грузинском МВД заявили, что в результате действий митингующих пострадали около 50 сотрудников структуры, а некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве и до сих пор находятся в больницах.
В то же время известно, что силовики полностью заняли территорию, прилегающую к парламенту Грузии, оттеснив протестующих. Для этого они использовали слезоточивый газ и водометы. Несколько десятков митингующих травмировались.
Оппозиция объявила, что митинг возобновится сегодня в 15.00. Обещают перейти к ежедневным протестам «до победы».
Почему в Грузии вспыхнули протесты и при чем здесь РФ?
На видео из грузинских протестов можно услышать хорошо знакомые украинцам лозунги «путин-ху**о». Хотя основные претензии протестующих направлены в адрес грузинского парламента, но и здесь есть российский след.
Вечером 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который почти идентичен российскому законодательству об «иноагентах». Голосование за этот проект стало неожиданностью, ведь его должны рассмотреть 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.
Именно поэтому через несколько часов вблизи парламента собралась толпа недовольных протестующих, ведь этот закон значительно подавляет свободы оппозиции и простых граждан. Люди пришли с флагами ЕС и коктелями Молотова, которые полетели в сторону силовиков, которые начали отгонять протестующих водометами и слезоточивым газом.
Президентка Зурабишвили, которая сейчас находится в США, обещала ветировать закон. А посольство США назвало эти события «черным днем для грузинской демократии».
Читайте также:
Автор:
В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на…
В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки.…
У РФ «появился» новый флаг, который используют на митингах протестующие…
Сегодня возле Верховной Рады предприниматели собрались на акцию протеста.
В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.
Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.
Сегодня 8 марта.
В Украине был ликвидирован IBOX Bank.
Почти 9 часов длилась воздушная тревога из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе.
В Днепре спасли 30-летнюю владелицу квартиры.
Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта вечером в Кривом Роге.
По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой. Аварийные ситуации на повышающих насосных станциях или обесточивание на этих объектах не зафиксированы.
Сегодня, 8 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Из российского плена домой вернулись 130 украинцев – 126 защитников и 4 защитницы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!