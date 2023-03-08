Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

Сегодня 10:24
просмотров

В Грузии вспыхнули протесты против действующих властей.

Новости Днепра про Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

Вечером 7 марта в грузинском Тбилиси загорелись массовые акции протеста. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии. По состоянию на утро известно о 66 задержанных, которые «сопротивлялись полиции».

Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, способствовавших и организовавших перерастание мирного протеста в насильственную акцию — сообщили в МВД Грузии.

В грузинском МВД заявили, что в результате действий митингующих пострадали около 50 сотрудников структуры, а некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве и до сих пор находятся в больницах.

В то же время известно, что силовики полностью заняли территорию, прилегающую к парламенту Грузии, оттеснив протестующих. Для этого они использовали слезоточивый газ и водометы. Несколько десятков митингующих травмировались.

Оппозиция объявила, что митинг возобновится сегодня в 15.00. Обещают перейти к ежедневным протестам «до победы».

Почему в Грузии вспыхнули протесты и при чем здесь РФ?

На видео из грузинских протестов можно услышать хорошо знакомые украинцам лозунги «путин-ху**о». Хотя основные претензии протестующих направлены в адрес грузинского парламента, но и здесь есть российский след.

Вечером 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который почти идентичен российскому законодательству об «иноагентах». Голосование за этот проект стало неожиданностью, ведь его должны рассмотреть 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.

Именно поэтому через несколько часов вблизи парламента собралась толпа недовольных протестующих, ведь этот закон значительно подавляет свободы оппозиции и простых граждан. Люди пришли с флагами ЕС и коктелями Молотова, которые полетели в сторону силовиков, которые начали отгонять протестующих водометами и слезоточивым газом.

Президентка Зурабишвили, которая сейчас находится в США, обещала ветировать закон. А посольство США назвало эти события «черным днем для грузинской демократии».

Новости Днепра про Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

Читайте также:

Новости Днепра про Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФУкраїнська Новости Днепра про Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

    В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на…

    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов
    Новости мира
    04.12.2022 14:03
    В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов

    В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки.…

    У россии появился новый флаг: его используют на протестах
    Новости мира
    14.03.2022 18:43
    У россии появился новый флаг: его используют на протестах

    У РФ «появился» новый флаг, который используют на митингах протестующие…

    Штурмуют парламент: в Киеве под ВР протестуют предприниматели (ВИДЕО)
    Новости Украины
    25.01.2022 16:40
    Штурмуют парламент: в Киеве под ВР протестуют предприниматели (ВИДЕО)

    Сегодня возле Верховной Рады предприниматели собрались на акцию протеста.

    Последние новости

    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно
    В Днепре ограбили мужчину с инвалидностью: что известно

    В Днепре на Любарском ограбили мужчину с инвалидностью.

    Сегодня 10:31
    1
    просмотров
    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов
    Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов

    Украинские военные ликвидировали 700 российских окупантов за минувшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 155530 военных.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта
    Праздничный ажиотаж: сколько стоят цветы в Днепре 8 марта

    Сегодня 8 марта.

    Сегодня 09:48
    0
    просмотров
    В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать
    В Украине не будут работать терминалы IBOX: что нужно знать

    В Украине был ликвидирован IBOX Bank.

    Сегодня 09:47
    просмотров
    9 часов воздушной тревоги: враг ударил артиллерией по Марганецкой громаде
    9 часов воздушной тревоги: враг ударил артиллерией по Марганецкой громаде

    Почти 9 часов длилась воздушная тревога из-за угрозы артобстрела в Никопольском районе.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Днепре 30-летняя женщина чуть не угорела во время пожара
    В Днепре 30-летняя женщина чуть не угорела во время пожара

    В Днепре спасли 30-летнюю владелицу квартиры.

    Сегодня 09:16
    просмотров
    П’яний водій протаранив карету швидкої допомоги на Дніпропетровщині (ФОТО)
    П’яний водій протаранив карету швидкої допомоги на Дніпропетровщині (ФОТО)

    Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта вечером в Кривом Роге.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    В Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе
    В Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе

    По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой. Аварийные ситуации на повышающих насосных станциях или обесточивание на этих объектах не зафиксированы.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как работает общественный транспорт Днепра 8 марта: маршруты и график
    Как работает общественный транспорт Днепра 8 марта: маршруты и график

    Сегодня, 8 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Уже дома: из российского плена вернулось 130 украинцев
    Уже дома: из российского плена вернулось 130 украинцев

    Из российского плена домой вернулись 130 украинцев – 126 защитников и 4 защитницы.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх