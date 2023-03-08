Протестующие штурмовали парламент Грузии: в чем причина и к чему здесь РФ

В Грузии вспыхнули протесты против действующих властей.

Вечером 7 марта в грузинском Тбилиси загорелись массовые акции протеста. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии. По состоянию на утро известно о 66 задержанных, которые «сопротивлялись полиции».

Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, способствовавших и организовавших перерастание мирного протеста в насильственную акцию — сообщили в МВД Грузии.

В грузинском МВД заявили, что в результате действий митингующих пострадали около 50 сотрудников структуры, а некоторые из них нуждались в хирургическом вмешательстве и до сих пор находятся в больницах.

В то же время известно, что силовики полностью заняли территорию, прилегающую к парламенту Грузии, оттеснив протестующих. Для этого они использовали слезоточивый газ и водометы. Несколько десятков митингующих травмировались.

Оппозиция объявила, что митинг возобновится сегодня в 15.00. Обещают перейти к ежедневным протестам «до победы».

Почему в Грузии вспыхнули протесты и при чем здесь РФ?

На видео из грузинских протестов можно услышать хорошо знакомые украинцам лозунги «путин-ху**о». Хотя основные претензии протестующих направлены в адрес грузинского парламента, но и здесь есть российский след.

Вечером 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который почти идентичен российскому законодательству об «иноагентах». Голосование за этот проект стало неожиданностью, ведь его должны рассмотреть 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.

Именно поэтому через несколько часов вблизи парламента собралась толпа недовольных протестующих, ведь этот закон значительно подавляет свободы оппозиции и простых граждан. Люди пришли с флагами ЕС и коктелями Молотова, которые полетели в сторону силовиков, которые начали отгонять протестующих водометами и слезоточивым газом.

Президентка Зурабишвили, которая сейчас находится в США, обещала ветировать закон. А посольство США назвало эти события «черным днем для грузинской демократии».

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