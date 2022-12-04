В Иране ликвидировали «полицию морали» после ряда протестов

В Иране деятельность "полиции нравов" привела к гибели 22-летней девушки. Она умерла после задержания из-за неправильного ношения хиджаба.

В Иране по всей стране проходят акции протестов, их с жестокостью разгоняют силовые структуры.

Иранские власти сообщают, что в течение протестов погибли 200 человек, при этом в правозащитных организациях называют совсем другую цифру – 469 убитых, 64 из которых были несовершеннолетними.

Сегодня местные СМИ пишут о том, что в Иране ликвидировали полицию морали, из-за действий которой погибла девушка. Ее арестовали за «нарушение строгого женского дресс-кода в стране».

«Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была отменена», — сообщил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери.

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