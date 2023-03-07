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  • Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

Сегодня 20:30
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В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

Новости Днепра про Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

Об этом сообщает «Грузия Online«.

По информации издания, спецназ пытается разогнать участников протестов, которые собрались под грузинским парламентом. Для этого они используют слезоточивый газ и водомет. К таким мерам правоохранители прибегли после того, как протестующие отвергли их просьбу разойтись.

«Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства», — сказано в сообщении ведомства.

В сети уже появилась информация о том, что между полицией и протестующими начались столкновения.

Нагпомним, что в конце февраля в Грузии представили законопроект об «иноагентах», который фактически является аналогом закона, который был принят в России. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус «агентов иностранного влияния».

Сегодня, 7 марта, в ходе заседания грузинского парламента депутаты поддержали такую инициативу в первом чтении.

В США уже отреагировали на такие инициативы в Грузии. Там назвали сегодняшний день «черным для грузинской демократии».

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Новости Днепра про Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протестаУкраїнська Новости Днепра про Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протестаРусский

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