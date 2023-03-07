Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста

В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

По информации издания, спецназ пытается разогнать участников протестов, которые собрались под грузинским парламентом. Для этого они используют слезоточивый газ и водомет. К таким мерам правоохранители прибегли после того, как протестующие отвергли их просьбу разойтись.

«Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства», — сказано в сообщении ведомства.

В сети уже появилась информация о том, что между полицией и протестующими начались столкновения.

Нагпомним, что в конце февраля в Грузии представили законопроект об «иноагентах», который фактически является аналогом закона, который был принят в России. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус «агентов иностранного влияния».

Сегодня, 7 марта, в ходе заседания грузинского парламента депутаты поддержали такую инициативу в первом чтении.

В США уже отреагировали на такие инициативы в Грузии. Там назвали сегодняшний день «черным для грузинской демократии».

Читайте также: