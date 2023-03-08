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“До дідька квіти, я хочу Грузію без росії”: у Тбілісі тривають протести проти закону “про іноагентів”

Сьогодні 15:45
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У Грузії тривають акції протесту проти закону про "іноагентів". Сьогодні це співпало з масовими демонстраціями на честь Міжнародного дня жінок.

У Грузії тривають протести проти закону про “іноагентів”, який учора ухвалили в першому читанні. 

Сьогодні у місті проходить Жіночий марш. За оцінкою видання Paper Kartuli, в акції бере участь близько 5 тисяч людей. Присутні скандують “Ні російському закону!”. Вони пройшли проспектом Руставелі від площі Республіки до будівлі парламенту.

У соцмережах вже ширяться перші відео з протестів.

Жінки тримають плакати з написами “До дідька квіти, я хочу Грузію без Росії”, “Росія – це окупант, до дідька їх, ми хочемо свободи”. Протестувальниці розмахують прапорами Грузії, ЄС та США. 

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Студенти пройшли ходою у одному із міст Грузії.

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Нагадаємо, вчора в грузинському Тбілісі пройшли акції протесту. Надвечір 7 березня парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, який порівнюють з російським законом про “іноагентів”. Спочатку за нього мали голосувати 9 березня, втім, провладна партія раптово винесла його на розгляд, а обговорення почали без більшості опозиційних депутатів.

За декілька годин поблизу парламенту зібрався натовп невдоволених протестувальників, які виступають проти російського впливу та закону, який значно придушує свободи простих громадян. Люди прийшли з прапорами ЄС та “коктелями Молотова”, які полетіли в сторону силовиків, які “зачищали” площу перед парламентом від протестувальників. 

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