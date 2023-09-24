На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком

В центре города сегодня прошла акция против "громких" водителей на дорогах.

Люди протестовали против так называемых «стритрейсеров» и водителей с прямоточным глушителем.

В частности, у протестующих были замечены плакаты с требованием принять законопроект №9564.

Согласно тексту проекта, владельцы автомобилей, у которых «железные лошади» превышают допустимый уровень шума, могут быть привлечены к админ ответственности.

Прямоточный глушитель в целом может увеличить срок службы всей выхлопной системы.

Вместо этого такое «рычание» увеличивает шум от двигателя в несколько раз и, конечно, раздражает жильцов.

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