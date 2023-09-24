На набережной Днепра прошла акция против «громких» водителей с прямотоком

Люди протестовали против так называемых «стритрейсеров» и водителей с прямоточным глушителем.
В частности, у протестующих были замечены плакаты с требованием принять законопроект №9564.
Согласно тексту проекта, владельцы автомобилей, у которых «железные лошади» превышают допустимый уровень шума, могут быть привлечены к админ ответственности.
Прямоточный глушитель в целом может увеличить срок службы всей выхлопной системы.
Вместо этого такое «рычание» увеличивает шум от двигателя в несколько раз и, конечно, раздражает жильцов.
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