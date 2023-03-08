Протестувальники штурмували парламент Грузії: у чому причина та до чого тут РФ

У Грузії спалахнули протести проти діючої влади.

Ввечері 7 березня в грузинському Тбілісі спалахнули масові акції протесту. Тисячі людей зібралися поблизу будівлі парламенту Грузії. Станом на ранок, відомо про 66 затриманих, які “чинили опір поліції”.

З боку міністерства буде дана відповідна правова оцінка діям всіх осіб, які сприяли і організували переростання мирного протесту в насильницьку акцію – повідомили в МВС Грузії.

У грузинському МВС заявили, що в результаті дій мітингувальників постраждали близько 50 співробітників структури, а деякі з них потребували хірургічного втручання і досі знаходяться в лікарнях.

У той же час, відомо, що силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту Грузії, відтіснивши протестувальників. Для цього вони використовувати сльозогінний газ та водомети. Декілька десятків мітингувальників травмувалися.

Опозиція оголосила, що мітинг відновиться сьогодні о 15:00. Обіцяють перейти до щоденних протестів “до перемоги”.

Чому в Грузії спалахнули протести та до чого тут РФ?

На відео з грузинських протестів можна почути добре знайомі українцям лозунги “путін – ху**о”. Хоча основні претензії протестувальників направлені в адресу грузинського парламенту, але і тут є російський слід.

Надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, який наслідує російське законодавство про “іноагентів”. Голосування за цей проєкт стало несподіванкою, адже його мали розглянути 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Саме через це, за декілька годин поблизу парламенту зібрався натовп невдоволених протестувальників, адже цей закон значно придушує свободи опозиції та простих громадян. Люди прийшли з прапорами ЄС та “коктелями Молотова”, які полетіли в сторону силовиків, які почали відганяти протестувальників водометами та сльозогінним газом.

Президентка Зурабішвілі, яка зараз знаходиться в США обіцяла ветувати закон. А посольство США назвало ці події “чорним днем для грузинської демократії”.

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