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  • Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона

Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона

Сегодня 10:29
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В Одессу доплыли вещи жителей Херсона.

Новости Днепра про Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов Херсона

На третий день после подрыва Каховской ГЭС вода в Днепре постепенно начала спадать. А вот на побережье Одессы стали прибывать вещи жителей Херсонщины, которые смыло водой во время подтопления.

О странных находках на море сообщают местные жители. Речь идет об обломки мебели, огромных частях домов — крышах, дверях и куче мусора. Поговаривают, что к берегам приплывают трупы погибших людей и животных, но пока доказательств этому нет.

В одесских пабликах утверждают, что доступ к некоторым пляжам преградили колючей проволокой. В частности, речь идет о зонах отдыха в районе Большого Фонтана, возле «Ривьеры». Скорее всего, это меры безопасности, ведь кроме мусора в Днепр смело кучу мин, которые находились на прибрежных территориях.

На видео заметно, что в море выбросило чьи-то холодильники и диваны. Иногда можно встретить куски домов и другого недвижимого имущества.

Из-за подрыва ГЭС в Днепр попало 150 тонн мазута и топлива, а также трупы рыб, животных и вероятно людей, поэтому есть угроза ухудшения эпидситуации. В Госпродпотребслужбе в Одесской области заявили, что по состоянию на данный момент ситуация контролируемая.

Специалисты проверяют питьевую воду и отслеживают цены. Пока все в норме. В то же время жителей призывают не покупать рыбу и продукты на стихийных рынках.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре начали массово продавать рыбу и рассказывали, чем она опасна.

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Новости Днепра про Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов ХерсонаУкраїнська Новости Днепра про Холодильники и диваны: на побережье Одессы выбросило вещи жителей затопленных районов ХерсонаРусский

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