У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною

Рибу на березі водосховища збирати заборонено, адже є ризик отруїтися або захворіти на ботулізм.
Проте деяких громадян це не зупиняє.
Так, у Дніпрі з’явилося дуже багато «торговців» рибою. Як зазначають містяни, раніше на цих «точках» нічого не продавали.
Є ймовірність, що це та сама мертва риба з берегів Каховського водосховища.
Тому, будь ласка, краще не купуйте її – бережіть своє здоров’я та життя!
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