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У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною

Сьогодні 18:34
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Через підрив Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища у Дніпропетровській області відбувається масовий мор риби.

Новости Днепра про У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною

Рибу на березі водосховища збирати заборонено, адже є ризик отруїтися або захворіти на ботулізм.

Проте деяких громадян це не зупиняє.

Так, у Дніпрі з’явилося дуже багато «торговців» рибою. Як зазначають містяни, раніше на цих «точках» нічого не продавали.

Є ймовірність, що це та сама мертва риба з берегів Каховського водосховища.

Тому, будь ласка, краще не купуйте її – бережіть своє здоров’я та життя!

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Новости Днепра про У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечноюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечноюРусский

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