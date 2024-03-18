В Днепре назовут улицу в честь полицейского, погибшего из-за ракетного удара по Одессе

О таких планах рассказал мэр Днепра Борис Филатов.
Александр Гостищев погиб во время ракетного удара по Одессе, унесшего жизни 20-ти человек. Россияне попали двумя баллистическими ракетами. Второй удар нанесли, когда на место первого попадания приехали спасатели, медики и правоохранители. Во время повторного «прилета» и погиб Александр.
Борис Филатов рассказал, что лично знал Александра Гостищева. Родной город правоохранителя – Днепр. Вместе с ним мэр Днепра еще в 2014 году формировал добровольческие батальоны. Полицейский до службы в Одессе долгое время находился в зоне АТО/ООС, а с началом войны начал руководить батальоном «Цунами».
Буквально в предыдущем посту я писал о тех, кто стоял у истоков формирования добровольческих батальонов. Среди них был и Саня. Я не буду описывать его Путь самурая, принципиального, честного человека, настоящего патриота и идеалиста. Жизненный путь от Днепра-1 до Цунами. Жизненный путь, подло прерванный российской ракетой, когда Александр приехал спасать своих подчиненных… Мы то пересекались, то на долгие годы теряли друг друга. Саня, спи спокойно… Ты прожил жизнь самого достойного из мужей”, – написал в своем FB Филатов.
Мэр Днепра также анонсировал появление в городе улицы, названной в честь Александра.
Каждый раз, когда я смотрю на это фото, понимаю, что это именно тот случай, когда «мои друзья становятся улицами… В родном Днепре будет улица имени Александра Гостищева. Клянусь тебе, друг мой, – заметил Филатов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре простились с погибшим при ударе по Одессе правоохранителем.
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