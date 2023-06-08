У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

У п’ятницю, 9 червня, у Дніпрі трамваї №18 та №19 змінять маршрут.
Так, з 10:00 до 14:00 вони будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Про це повідомили у КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу деякі мешканці залишаться без світла на 9 годин: адреси та причина.
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