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У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 16:49
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Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

У п’ятницю, 9 червня, у Дніпрі трамваї №18 та №19 змінять маршрут.

Так, з 10:00 до 14:00 вони будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Про це повідомили у КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу деякі мешканці залишаться без світла на 9 годин: адреси та причина.

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Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиціРусский

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