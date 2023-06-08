У Дніпрі у суботу деякі мешканці залишаться без світла на 9 годин: адреси та причина

У суботу, 10 червня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.
Так, у суботу буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Тому заряджайте телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання.
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