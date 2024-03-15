В результате атаки на Одессу погиб правоохранитель родом из Днепра

Российская атака по Одессе унесла жизни правоохранителя родом из Днепра.

Об этом сообщили глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко и депутат горсовета Андрей Вагапов на своих страницах в Facebook.

41-летний Александр Гостищев был родом из Днепра. Последние годы мужчина занимал должность заместителя начальника ГУНП в Одесской области, а с 2022 года стал командиром батальона полиции особого назначения «Цунами».

С 2017 года Александр возглавлял Управление патрульной полиции в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганщины. А в 2019 году он стал начальником управления патрульной полиции Одесской области.

Известно, что среди погибших также бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин и заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Продолжает расти количество раненых и погибших. По состоянию на 19 часов 15 марта известно о 20 умерших. Еще 73 человека получили ранения.

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