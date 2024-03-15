РФ ракетою вдарила по рятувальникам, які приїхали допомагати постраждалим в Одесі: є загиблі

Трагическое утро в Одессе.

Утром 15 марта россияне ударили по Одессе.

Первый удар нанесли вблизи жилых домов в частном секторе, а второй раз ударили, когда на место прибыли спасатели.

По данным ГСЧС, в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар, который приехали тушить спасатели. Когда чрезвычайники разбирали завалы и искали пострадавших, по ним «прилетело» во второй раз.

В прокуратуре сообщили о восьми погибших в результате ракетных ударов 15 марта по Одессе. Двое это работники экстренных служб – спасатель и фельдшер. Остальные – гражданские.

Травмировано по меньшей мере 20 человек, из которых 5 – сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

Окончательные данные еще уточняются.

upd: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество погибших в результате российской ракетной атаки увеличилось до 14 человек. Среди них местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

16 марта в Одессе объявят Днем траура.

Тела погибших лежали прямо посреди улицы.

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