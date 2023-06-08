Колись розміщувались бібліотека та спортивна зала: як виглядає єдиний католицький храм у Дніпрі (ФОТО)

Поринемо в історію!

На проспекті Яворницького, 91 розташувався єдиний католицький храм Дніпра – Костел Святого Йосипа. Він має дуже давню та цікаву історію.

Так, храм був збудований 1877 року в неоготичному стилі коштом польської громади (проєкт Бродницького у переробці Меркулова). Поруч були зведені житловий будинок та школа для католицької громади.

У 1900-х роках храм був розширений бічними двоярусними нефами і прибудовою у вівтарній частині.

1928 року костел закрили. За радянських часів тут розміщувалися скляна майстерня, виставкова зала, бібліотека, спортивна зала, управління спортивних лотерей.

2009 року після 10-річної судової тяжби будівлю повернули католицькій громаді. Найстаріший храм регіону реконструювали – за три роки його було відновлено в первозданному вигляді.

Крім того, на стінах виявили сліди розпису латинськими текстами та фресками. Їх планують відновити!

Джерело: Фейсбук-спільнота “ДНІПРО”. Фото: @lilia_dolgoli.

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