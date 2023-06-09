Холодильники та дивани: на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини

До Одеси доплили речі мешканців Херсонщини.

На третій день після підриву Каховської ГЕС вода у Дніпрі потроху почала спадати. А ось на узбережжя Одеси почали прибувати речі мешканців Херсонщини, які змило великою водою під час підтоплення.

Про дивні знахідки на морі повідомляють місцеві мешканці. Мова йде уламки меблів, величезні частини будинків – дахи, двері та купу сміття. Подейкують, що до берегів почало прибивати трупи загиблих людей та тварин, але поки що доказів цьому немає.

У одеських пабліках стверджують, що доступ до деяких пляжів перегородили колючим дротом. Зокрема, йдеться про зони відпочинку в районі Великого Фонтану, біля “Рів’єри”. Скоріше за все, це заходи безпеки, адже окрім сміття до Дніпра змело купу мін, які знаходилися на прибережних територіях.

На відео, які публікують місцеві, видно, що в море викинуло чиїсь холодильники та дивани. Іноді можна зустріти шматки будинків та іншого нерухомого майна.

Через підрив ГЕС до Дніпра потрапило 150 тонн мазуту та палива, а також трупи риб, тварин і ймовірно людей, тому є загроза погіршення епідситуації. У Держпродспоживслужбі в Одеській області заявили, що станом на зараз, ситуація контрольована.

Фахівці перевіряють питну воду та відстежують ціни. Поки що все в нормі. Водночас мешканців закликають не купляти рибу та харчі на стихійних ринках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі почали масово продавати рибу та розповідали, чим вона небезпечна.

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