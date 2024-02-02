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Февральские «сюрпризы»: в Днепр мчится сильный шторм

Сегодня 18:09
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Февраль еще покажет характер!

Новости Днепра про Февральские

В субботу, 3 февраля, в Днепре и области ухудшится погода – на регион мчится штормовой ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Это желтый уровень опасности.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

3 февраля ночью на западе страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Февральские

Кроме того, по прогнозам синоптиков, ночью в Днепре будет мороз — 0…-2°С, без осадков. А уже днем ​​прогнозируют снег с переходом в дождь, температура составит +2…+4°С.

Новости Днепра про Февральские

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в субботу выключат свет на 6 часов: кому.

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