В Днепр приехал посол Великобритании в Украине: зачем

Сегодня, 2 февраля, в Днепр приехал посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
По его словам, Гаррис за свою дипломатическую карьеру уже бывал в Днепре, но в этой должности посетил город впервые. Кроме того, посол прекрасно владеет украинским.
Филатов отмечает, что они с Гаррисом провели почти часовой разговор. Говорили о том, что сейчас переживают Днепр и его люди, что нужно для того, чтобы Украина победила в войне с рф.
Далее посол посетил одну из городских больниц, где пообщался с ранеными.
Благодарен господину Гаррису за высокую оценку работы наших врачей, ведь именно на медучреждения города сейчас приходится наибольшая нагрузка по спасению и последующей реабилитации — как военных, так и гражданских, – отметил Филатов.
Напомним, ранее мы писали, что Днепр будет сотрудничать со столицей Финляндии Хельсинки: что это значит.
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