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Лютневі “сюрпризи”: у Дніпро мчить сильний шторм

Сьогодні 18:09
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Лютий ще покаже характер!

Новости Днепра про Лютневі

У суботу, 3 лютого, у Дніпрі та області погіршиться погода – на регіон мчить штормовий вітер. Пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Це жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

3 лютого вночі на заході країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Лютневі

Крім того, за прогнозами синоптиків, вночі у Дніпрі буде мороз – 0°…-2°С, без опадів. А вже вдень прогнозують сніг з переходом у дощ, температура складе +2°…+4°С.

Новости Днепра про Лютневі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому.

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