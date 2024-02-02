Лютневі “сюрпризи”: у Дніпро мчить сильний шторм

Лютий ще покаже характер!

У суботу, 3 лютого, у Дніпрі та області погіршиться погода – на регіон мчить штормовий вітер. Пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Це жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

3 лютого вночі на заході країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Крім того, за прогнозами синоптиків, вночі у Дніпрі буде мороз – 0°…-2°С, без опадів. А вже вдень прогнозують сніг з переходом у дощ, температура складе +2°…+4°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому.

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