Лютневі “сюрпризи”: у Дніпро мчить сильний шторм

У суботу, 3 лютого, у Дніпрі та області погіршиться погода – на регіон мчить штормовий вітер. Пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Це жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
3 лютого вночі на заході країни, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
Крім того, за прогнозами синоптиків, вночі у Дніпрі буде мороз – 0°…-2°С, без опадів. А вже вдень прогнозують сніг з переходом у дощ, температура складе +2°…+4°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу вимкнуть світло на 6 годин: кому.
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