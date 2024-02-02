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В Днепре в субботу выключат свет на 6 часов: кому

Сегодня 16:38
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Новости Днепра про В Днепре в субботу выключат свет на 6 часов: кому

В субботу, 3 февраля, в Днепре планируют выключать свет на 6 часов – с 9:00 до 15:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить ремонтные работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, завтра будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 28, 36, 55;
  • ул. Профессора Герасюты (Каверина): 1;
  • ул. Рабочая: 79А.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света до 17:00. Также мы сообщали, что в Днепре злобным неплательщикам планируют отключать отопление

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