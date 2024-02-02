«Отрезают подъездами»: в Днепре злобным неплательщикам планируют отключать отопление

Днепрянам, у которых есть долги за отопление, приготовиться.

В Днепре за долги будут «отрезать» не только свет и воду, но и отопление.

После того как в декабре 2023 года Кабмин снял мораторий на отключение коммунальных услуг за долги, теперь можно отрезать свет, воду и тепло. В Днепре пока что развешивают предупреждение о возможных санкциях для злостных должников.

Как сообщили в горсовете, почти два миллиона гривен задолжали жильцы дома №46 по ул. Большая Диевская за тепло. На днях на подъезде вывесили предупреждение для жителей многоэтажки.

Теперь у должников есть месяц, чтобы обратиться в «Теплоэнерго» и подписать договор о реструктуризации. Если этого не сделать, тогда КП может обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность.

А это повлечет финансовые последствия: начисление недодержки (штрафов, пени), инфляционных потерь, процентов годовых на просроченную задолженность, — говорит помощница директора КП «Теплоэнерго» ГТР Анастасия Сухина.

«Отрезать» должникам тепло сложнее, чем воду или свет. Ведь когда дойдет до отключения, лишать отопления будут подъездами.

Технической возможности отключать одного должника нет. Потому в подвале перекрывают подачу тепла. Устанавливают специальную контрольную пломбу, – говорят коммунальщики.

Конечно, от этого не в восторге другие жильцы дома, которые исправно платят по счетам. Люди надеются, что должники заключат договор о реструктуризации, чтобы остальные жители многоэтажки не страдали из-за них.

Как отметили в «Теплоэнерго», в прошлом году днепряне заключили 188 договоров на реструктуризацию долга за теплоснабжение. На сумму около 4 млн. 231 тыс. грн. А в начале этого года уже 20 – на полмиллиона гривен.

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