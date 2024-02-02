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  • В Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями

В Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями

Сегодня 15:12
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями

Полиция Днепра разыскивает 37-летнего Максима Половину.

Известно, что мужчина ушел из дома в Индустриальном районе и пропал без вести. С 22 января он не выходит на связь с родными.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Особые приметы: может быть с костылями.

Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели Максима или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 050-348-83-86 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про В Днепре почти две недели разыскивают 37-летнего мужчину: может быть с костылями

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы.

Читайте также:

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