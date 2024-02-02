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В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюанс

Сегодня 10:57
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В Днепре разрешили строительство надземного перехода возле "Мост-сити".

Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюанс

Надземный переход действительно будет, но соединит переправа две торговые площадки.

На сайте городского совета Днепра 1 февраля появилось сообщение о предоставлении разрешения на строительство надземного перехода по улице Королевы Елизаветы II (ред. — ранее Глинки). Работы будет выполнять Частное акционерное общество «АКТА», которому дали «зеленый свет» на проектирование этого объекта.

«АКТА» занимается строительством ТДЦ «Перекресток», который должен появиться неподалеку от «Мост-сити». Эти два торговых центра могут соединить надземным переходом.

Ранее представитель заказчика строительства объекта Дмитрий Шевченко рассказывал, что продолжается сбор коммерческих предложений, анализ и подготовка к демонтажным работам со стороны «Мост-сити», писал «ДнепрTV».

Стройку могут начать уже в мае 2024 года, а открыть переход могут вместе с началом работы активно строящегося ТДЦ «Перекресток». Это может произойти в сентябре 2025 года.

Переход будет высотой до 17 м и шириной 4х4 метра. Он будет утеплен. Цокольный и первые два этажа нового ТДЦ займут магазины, а в помещениях с третьего по девятнадцатый этаж будут офисы.

Ниже рендеры, где можно увидеть, как будет выглядеть переход:

Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюанс

Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюанс

Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюанс

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Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюансУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра до конца 2025 года появится надземный переход, но есть нюансРусский

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