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  • У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з’явиться надземний перехід, але є нюанс

У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з’явиться надземний перехід, але є нюанс

Сьогодні 10:57
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У Дніпрі дали дозвіл на будівництво надземного переходу біля "Мост-сіті".

Новости Днепра про У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з'явиться надземний перехід, але є нюанс

Надземний перехід дійсно буде, але з’єднуватиме переправа два торговельних майданчики.

На сайті міської ради Дніпра 1 лютого з’явилося повідомлення про надання дозволу для будівництва надземного переходу по вулиці Королеви Єлизавети ІІ (ред. – раніше Глінки). Роботи виконуватиме Приватне акціонерне товариство “АКТА”, якому дали “зелене світло” на проєктування цього об’єкту.

“АКТА” займається будівництвом ТДЦ “Перехрестя”, який має з’явитися неподалік “Мост-сіті”. Саме ці два торговельні центри можуть з’єднати надземним переходом. 

Раніше представник замовника будівництва об’єкта Дмитро Шевченко розповідав, що триває збір комерційних пропозицій, аналіз та підготовка до демонтажних робіт з боку “Мост-сіті”, писав “ДніпроTV”.

Роботи можуть почати вже у травні 2024 року, а відкрити перехід можуть разом із початком роботи ТДЦ “Перехрестя”, який активно будують. Це може статися у вересні 2025. 

Перехід буде висотою до 17 м та шириною 4х4 метри. Він буде утеплений. Цокольний та перші два поверхи нового ТДЦ займуть магазини, а у приміщеннях з третього по дев’ятнадцятий поверх будуть офіси.

Нижче рендери, де можна побачити, як виглядатиме майбутній перехід:

Новости Днепра про У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з'явиться надземний перехід, але є нюанс

Новости Днепра про У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з'явиться надземний перехід, але є нюанс

Новости Днепра про У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з'явиться надземний перехід, але є нюанс

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра до кінця 2025 року з'явиться надземний перехід, але є нюансУкраїнська

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