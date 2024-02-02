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Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине

Сегодня 11:44
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Днепропетровщина один из лидеров по количеству угона автомобилей.

Новости Днепра про Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине

Портал «Опендатабот» обнародовал аналитику по угонам авто в Украине за 2023 год. Днепропетровщина вошла в тройку регионов, где украли больше всего машин.

За год в Украине зафиксировано 1278 случаев угонов автомобилей. Это лишь на сто больше, чем в довоенный 2021, и на 10 тысяч меньше, чем в первый год полномасштабной войны, когда зарегистрировали рекордное количество похищений — более 12 тысяч.

Три прифронтовых области возглавили антирейтинг по частоте угонов автотранспорта:

  • Донецкая область — 375 случаев
  • Херсонская – 178 краж
  • Днепропетровска – 168 транспортных средств

Если в других регионах количество случаев автокраж менее 50 в год, то на Днепропетровщине этот показатель выше 100. Минимальное количество случаев угонов зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — по 4 в каждой из них.

Чаще всего в прошлом году злоумышленники угоняли легковые автомобили — 59% и грузовики — 15%, а меньше всего — мотороллеры: менее 1%. Что интересно, самыми популярными марками среди автоворов оказались «бюджетные» бренды.

Это ВАЗ – 206 автомобилей или 16% от всего количества. Также ГАЗ – 60 (4.7%), Volkswagen – 46 (3.6%), Renault – 42 (3.3%) и Hyundai – 30 (2.3%).

Новости Днепра про Днепропетровщина один из лидеров по количеству угонов авто в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали о курьезном автоугоне, когда машина сама себя «угнала» у водителя.

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