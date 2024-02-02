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Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні

Сьогодні 11:44
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Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадення автівок.

Новости Днепра про Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні

Портал “Опендатабот” оприлюднив аналітику щодо викрадень авто в Україні за 2023 рік. Дніпропетровщина увійшла у трійку регіонів, де поцупили найбільше машин. 

За рік в Україні зафіксовано 1278 випадків крадіжок автомобілів. Це лише на сто більше, аніж у “довоєнний” 2021, і на 10 тисяч менше, аніж у перший рік повномасштабної війни, коли зареєстрували рекордну кількість викрадень – понад 12 тисяч.

Три прифронтові області очолили антирейтинг за частотою викрадань автотранспорту:

  •  Донецька область – 375 випадків
  •  Херсонська – 178 крадіжок
  •  Дніпропетровська – 168 транспортних засобів

Якщо в інших регіонах кількість випадків автокрадіжок менш як 50 за рік, то на Дніпропетровщині цей показник вище 100. Мінімальна кількість випадків викрадань зафіксована в Тернопільській та Івано-Франківській областях – по 4 в кожній з них.

Найчастіше торік зловмисники викрадали легкові авто — 59% та вантажівки — 15%, а найменше — моторолери: менш як 1%. Що цікаво, найпопулярнішими марками серед автокрадіїв виявилися “бюджетні” марки.

Це ВАЗ — 206 автівок або 16% від усієї кількості. Також ГАЗ — 60 (4.7%), Volkswagen — 46 (3.6%), Renault — 42 (3.3%) та Hyundai — 30 (2.3%).

Новости Днепра про Дніпропетровщина один із лідерів за кількістю викрадень авто в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали про курйозну автокрадіжку, коли машина сама себе “викрала” у водія. 

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