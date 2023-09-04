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Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня 07:15
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 4 сентября, в Днепре на 10 часов выключат свет – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 4 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 47, 49, 57, 59;
  • ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 10, 20;
  • ул. Макарова: 2, 4, 8;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • ул. Рабочая: 152, 160, 162, 162-К, 164, 164-Б, 164-К, 166, 166-А;
  • ул. Оздоровительная: 8;
  • ул. Кедровая: 47;
  • ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;
  • с. Новоалександровка: ул. Телевизионная: 15.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру.

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Новости Днепра про Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)Русский

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