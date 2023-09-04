Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 4 сентября, в Днепре на 10 часов выключат свет – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 4 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 47, 49, 57, 59;

ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 10, 20;

ул. Макарова: 2, 4, 8;

пер. Станкостроительный: 4;

ул. Рабочая: 152, 160, 162, 162-К, 164, 164-Б, 164-К, 166, 166-А;

ул. Оздоровительная: 8;

ул. Кедровая: 47;

ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;

с. Новоалександровка: ул. Телевизионная: 15.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру.

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