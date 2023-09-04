Еще есть время зарядить гаджеты: сегодня в Днепре на 10 часов выключат свет (АДРЕСА)

Сегодня, 4 сентября, в Днепре на 10 часов выключат свет – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 4 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Украине готовят графики отключений электроэнергии: как долго не будет света и чего ждать Днепру.
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