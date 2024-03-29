Еще два населенных пункта Днепропетровщины имеют «имперские» корни

Такие выводы сделала комиссия УИНП.

Названия населенных пунктов Синельниково, Большая Костромка и Малая Костромка Днепропетровской области относятся к символике российской имперской политики.

Такой вывод сделали в Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики.

Синельниково возникло в начале XIX века как поселок Павлоградского уезда Екатеринославской губернии на землях, предоставленных генералу И. М. Синельникову российским правительством… В 1868-1869 годах здесь построена железнодорожная станция, получившая название от имени владельца земли — Синельниково, — говориться в выводах экспертной комиссии.

Учитывая, что городу Синельниково Днепропетровской области присвоено имя Синельникова — лица, занимавшего руководящие должности в органах власти и управления территориальных образований, административно-территориальных единиц, создававшихся при реализации российской имперской политики на оккупированных, аннексированных Российской империей территориях, название города относится к символике российской имперской политики.

Если с Синельниковым все понятно, ведь для города в Верховной Раде уже выбрали новое название, эти два населенных пункта еще не собирались переименовывать.

Кроме того, в комиссии заявили, что производные от названия Костромские имена населенных пунктов Зеленодольской городской территориальной громады Днепропетровской области – Большая Костромка и Малая Костромка – также относятся к символике российской имперской политики.

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