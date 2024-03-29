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Ще два населені пункти Дніпропетровщини мають “імперське” коріння

Сьогодні 21:33
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Такі висновки зробила комісія УІНП.

Новости Днепра про Ще два населені пункти Дніпропетровщини мають

Назви населених пунктів Синельникове, Велика Костромка і Мала Костромка Дніпропетровської області належать до символіки російської імперської політики.

Такий висновок зробили в Експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП) з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики.

Синельникове виникло на початку XIX століття як селище Павлоградського повіту Катеринославської губернії на землях, наданих генералу І. М. Синельникову російським урядом… У 1868-1869 роках тут збудовано залізничну станцію, яка дістала назву від імені власника землі — Синельникове, — ідеться у висновках експертної комісії.

З огляду на те, що місту Синельникове Дніпропетровської області присвоєно ім’я Синельникова — особи, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління територіальних утворень, адміністративно-територіальних одиниць, що створювалися під час реалізації російської імперської політики на окупованих, анексованих Російською імперією територіях, назва міста належить до символіки російської імперської політики. 

Якщо з Синельниковим все зрозуміло, адже для міста у Верховній Раді вже обрали нову назву, то ці два населені пункти ще не збиралися перейменовувати. 

Крім того, у комісії заявили, що похідні від назви Костромське імена населених пунктів Зеленодольської міської територіальної громади Дніпропетровської області – Велика Костромка та Мала Костромка — також належать до символіки російської імперської політики.

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