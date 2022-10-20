Экс-нардепу, который хотел «подкупить» мэра Днепра за 22 млн евро, сообщили о подозрении

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
Напомним, что в октябре 2022 года бывший народный депутат Украины (в прошлом — топ-чиновник государственной компании «УкрБуд») Максим Микитась предложил мэру Днепра Борису Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. «Лояльность» мэра экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.
Но Борис Филатов сообщил об этом факте в НАБУ, которое и начало расследование. Микитася задержали.
Отмечается, что экс-нардеп также обвиняется в другом деле, которое расследуют НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.
Напомним, ранее мы писали: «Нехорошо красть в захлёбывающейся от крови стране», — мэр Днепра о взятке, которую ему предлагали».
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