Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся за безопасность сотрудников и посетителей. Для тех, кто соскучился за «традиционной» едой из «Мака» журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 мест, где можно заказать бургер.

Собирая подборку заведений, мы опирались на отзывы людей. В ТОП попали те заведения, которые их посетители оценили на 4 или 5 звезд.

Varburger bar заведение специализирующееся на бургерах с различной начинкой. Самый недорогой тут обойдется в 235 грн. Это бургер со свинной котлетой, томатами, сыром, соусами и шпинатом весом в 350 грамм. На 10 грн дороже обойдется «классический» бургер с котлетой из говядины. В меню также есть «бутерброды» с креветкой или вегетарианский котлетой из тофу и красной фасоли. Попробовать еду можно как в заведении, так и заказать на дом или на работу.

Dogz&Burgerz – в этом заведении к бургеру с котлетой из говядины «добавляют» тигровые креветки, салат, лук и заправляют все это сырными соусами. Такой бургер обойдется 99 грн и весит порядка 300 грамм. Для тех, кто не ест мяса есть ряд «бутербродов» с растительными котлетами – от 109 грн за бургер. Работает не только заведение, но и доставка. При этом последняя обойдется дороже, поскольку бургеры идут в «наборе» с картошкой фри и колой.

Niceburger работает на левом берегу Днепра. Есть варианты еды в заведении и на вынос. Самый бюджтеный бургер обойдется в 155 грн. В нем куриный бифштекс, салаты, сыр, заправка и овощи. Вес в меню указан на все виды бургеров и довольно расплывчат – от 360 до 540 грамм. Есть возможность заказать мини-версию бургеров. Они в два раза дешевле.

Попробовать бургер из заведения Casta можно минимум за 199 грн. За эти деньги клиент получит булочку с куриной котлетой, сыром, салатом, томатом, соусами и в добавок «выдадут» картошку фри. Вес заказа 295 грамм. Из необычного тут подают бургеры с грибами. Можно отведать бургер в заведении или заказать доставку.

В пиццерии Homyak самый дешевый бургер обойдется около 100 грн. Это классическое блюдо с сыром, салатом и котлетой в булочке с кунжутом. Заведение находится в районе Красного Камня.

В Om nom nom возможна только доставка еды. Бургер тут обойдется минимум в 105 грн. Вес блюда 190 грамм. В его составе говяжья котлета, сыр Чеддер, маринованый огурец, лук, листья салата. Среди необычных «бутербродов» есть бургеры с начинкой из тофу, маринованного в соусе и обжаренного на гриле, а также с котлетами из авокадо и нута.

В ресторане Roadhouse самые дешевые бургеры «отдают» по 200 грн. За такую цену на выбор клиента предоставляется сразу несколько видов булочки с котлетой из индюшки и говядины. И все они весят по 350 грамм. Главное отличие – в дополнительных компонентах в бургере, таких как заправка, наличие салата, помидора, сыра, бекона. Есть возможность еды в заведении или на вынос.

Ресторан «Чемодан» предлагает клиентам бургеры по цене минимум 138 грн. Называется такой вариант «Джек Дэниэлс» и в его состав входит котлета из свинины и говядины, томат, салат айбсерг, соленый огурец, лук и соус с таким же названием, как и сам бургер. Вес порции 200 грамм. Можно заказать еду на дом, взять с собой или попробовать ее в заведении.

Кафе Cubanos специализируется на «уличной» еде. Кроме бургеров, тут есть шаурма, бурум, сендвичи и фалафель. Самая дешевая булочка с котлетой тут обойдется в 145 грн. При этом вес порции 260 грамм. В составе блюда – котлета из телятины, сыр, салат, соленый огурец, лук и соус. В дополнение к блюду идет картошка фри.

Заведение Watatsumi теперь специализируется не только на японской и итальянской кухнях, но и предлагает попробовать у них бургеры. Самый дешевый обойдется в 95 грн. Вес порции 120 грам. В составе котлета из говядины, лук, соленый огурец, кетчуп и американская горчица. В дополнение к булочке с котлетой идет картошка фри. Тут можно только заказать еду на дом или работу.

Помните, что при заказе доставке еды нужно набрать сумму «минимального» заказа, но не исключено, что сама работа курьера также может быть платной.

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