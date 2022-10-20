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Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Сегодня 15:18
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Пока что МакДональдс работает только в двух городах Украины – Киеве и Львове, и судя по заявлениям кампании, в Днепре он откроется еще не скоро. Наш город – прифронтовой, а политика сети ресторанов такова, что в первую очередь они беспокоятся за  безопасность сотрудников и посетителей. Для тех, кто соскучился за «традиционной» едой из «Мака» журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 мест, где можно заказать бургер.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Собирая подборку заведений, мы опирались на отзывы людей. В ТОП попали те заведения, которые их посетители оценили на 4 или 5 звезд.

Varburger bar заведение специализирующееся на бургерах с различной начинкой. Самый недорогой тут обойдется в 235 грн. Это бургер со свинной котлетой, томатами, сыром, соусами и шпинатом весом в 350 грамм. На 10 грн дороже обойдется «классический» бургер с котлетой из говядины. В меню также есть «бутерброды» с креветкой или вегетарианский котлетой из тофу и красной фасоли. Попробовать еду можно как в заведении, так и заказать на дом или на работу.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

 

Dogz&Burgerz – в этом заведении к бургеру с котлетой из говядины «добавляют» тигровые креветки, салат, лук и заправляют все это сырными соусами. Такой бургер обойдется 99 грн и весит порядка 300 грамм. Для тех, кто не ест мяса есть ряд «бутербродов» с растительными котлетами – от 109 грн за бургер. Работает не только заведение, но и доставка. При этом последняя обойдется дороже, поскольку бургеры идут в «наборе» с картошкой фри и колой.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Niceburger работает на левом берегу Днепра. Есть варианты еды в заведении и на вынос. Самый бюджтеный бургер обойдется в 155 грн. В нем куриный бифштекс, салаты, сыр, заправка и овощи. Вес в меню указан на все виды бургеров и довольно расплывчат – от 360 до 540 грамм. Есть возможность заказать мини-версию бургеров. Они в два раза дешевле.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Попробовать бургер из заведения Casta можно минимум за 199 грн. За эти деньги клиент получит булочку с куриной котлетой, сыром, салатом, томатом, соусами и в добавок «выдадут» картошку фри. Вес заказа 295 грамм. Из необычного тут подают бургеры с грибами. Можно отведать бургер в заведении или заказать доставку.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

В пиццерии Homyak самый дешевый бургер обойдется около 100 грн. Это классическое блюдо с сыром, салатом и котлетой в булочке с кунжутом. Заведение находится в районе Красного Камня.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

В Om nom nom возможна только доставка еды. Бургер тут обойдется минимум в 105 грн. Вес блюда 190 грамм. В его составе говяжья котлета, сыр Чеддер, маринованый огурец, лук, листья салата. Среди необычных «бутербродов» есть бургеры с начинкой из тофу, маринованного в соусе и обжаренного на гриле, а также с котлетами из авокадо и нута.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

В ресторане Roadhouse самые дешевые бургеры «отдают» по 200 грн. За такую цену на выбор клиента предоставляется сразу несколько видов булочки с котлетой из индюшки и говядины. И все они весят по 350 грамм. Главное отличие – в дополнительных компонентах в бургере, таких как заправка, наличие салата, помидора, сыра, бекона. Есть возможность еды в заведении или на вынос.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Ресторан «Чемодан» предлагает клиентам бургеры по цене минимум 138 грн. Называется такой вариант «Джек Дэниэлс» и в его состав входит котлета из свинины и говядины, томат, салат айбсерг, соленый огурец, лук и соус с таким же названием, как и сам бургер. Вес порции 200 грамм. Можно заказать еду на дом, взять с собой или попробовать ее в заведении.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Кафе Cubanos специализируется на «уличной» еде. Кроме бургеров, тут есть шаурма, бурум, сендвичи и фалафель. Самая дешевая булочка с котлетой тут обойдется в 145 грн. При этом вес порции 260 грамм. В составе блюда – котлета из телятины, сыр, салат, соленый огурец, лук и соус. В дополнение к блюду идет картошка фри.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Заведение Watatsumi теперь специализируется не только на японской и итальянской кухнях, но и предлагает попробовать у них бургеры. Самый дешевый обойдется в  95 грн. Вес порции 120 грам. В составе котлета из говядины, лук, соленый огурец, кетчуп и американская горчица. В дополнение к булочке с котлетой идет картошка фри. Тут можно только заказать еду на дом или работу.

Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургер

Помните, что при заказе доставке еды нужно набрать сумму «минимального» заказа, но не исключено, что сама работа курьера также может быть платной.

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Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургерУкраїнська Новости Днепра про Не МакДональдсом единым: ТОП-10 мест в Днепре, где можно заказать бургерРусский

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