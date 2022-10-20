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Екснардепу, який хотів “підкупити” мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру

Сьогодні 14:09
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Колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався" підкупити" мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру.

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) Максим Микитась запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. “Лояльність” мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Але Борис Філатов повідомив про цей факт в НАБУ, яке і розпочало розслідування. Микитася затримали.

Зазначається, що екснардеп також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Недобре красти в країні, що захлинається від крові”, – мер Дніпра про хабар, який йому пропонували. 

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