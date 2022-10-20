Екснардепу, який хотів “підкупити” мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру

Колишньому нардепу Максиму Микитасю, який намагався" підкупити" мера Дніпра за 22 млн евро, повідомили про підозру.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) Максим Микитась запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. “Лояльність” мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Але Борис Філатов повідомив про цей факт в НАБУ, яке і розпочало розслідування. Микитася затримали.

Зазначається, що екснардеп також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається в суді.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Недобре красти в країні, що захлинається від крові”, – мер Дніпра про хабар, який йому пропонували.

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