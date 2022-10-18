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  • Рекордний хабар: колишній нардеп намагався підкупити мера Дніпра 22 млн євро

Рекордний хабар: колишній нардеп намагався підкупити мера Дніпра 22 млн євро

Сьогодні 19:19
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Зазначається, що це одна з рекордних сум хабара, який коли-небудь фіксували правоохоронці в Україні.

Новости Днепра про Рекордний хабар: колишній нардеп намагався підкупити мера Дніпра 22 млн євро

Колишній народний депутат України намагався підкупити мера Дніпра хабарем у розмірі 22 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) Максим Микитась запропонував міському голові Дніпра Борису Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

“Лояльність” мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Але Борис Філатов повідомив про цей факт в НАБУ, яке і розпочало розслідування.

Микитася затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ.

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Новости Днепра про Рекордний хабар: колишній нардеп намагався підкупити мера Дніпра 22 млн євроУкраїнська

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