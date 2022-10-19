“Недобре красти в країні, що захлинається від крові”, – мер Дніпра про хабар, який йому пропонували

Ми повідомляли, що колишній народний депутат України Максим Микитась намагався підкупити мера Дніпра хабарем у розмірі 22 млн євро.

Але Борис Філатов повідомив про цей факт в НАБУ, яке і розпочало розслідування. Екснардепа затримали.

Цю подію прокоментував на своїй сторінці у Facebook і сам Борис Філатов. Він зазначив, що “нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові”. Та додав, що “в цьому житті, а особливо в тому, що буде після нього, нічого не вимірюється грішми”.

І так. Останнє. Я багато грішив у цьому житті. Але коли на Страшному Суді мене запитають, що я зробив правильного і, водночас, веселого, то з усмішкою я відповім: «Хлопчик Боря відмовився від найрекорднішого в Україні хабара у 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити його собі, – написав Борис Філатов.

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